ВОЗ рекомендовала вакцину Johnson & Johnson для экстренного применения

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла вакцину от коронавирусной инфекции фармацевтического подразделения Johnson & Johnson (J&J) компании Janssen в список рекомендуемых для экстренного использования. Об этом говорится в сообщении организации 12 марта.

«ВОЗ включила вакцину Ad26.COV2.S от заболевания COVID-19, разработанную Janssen (Johnson & Johnson), в список препаратов для экстренного применения во всех странах и для [международного механизма обеспечения доступа к вакцинам] COVAX. Решение было принято на основании разрешения Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), о котором было объявлено вчера», — пишет организация.

До сих пор в список вакцин, рекомендуемых ВОЗ для экстренного использования, входил препарат Comirnaty, совместная разработка американской Pfizer и немецкой BioNTech, а также два варианта вакцины британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета.

11 марта вакцина Janssen получила одобрение Европейского агентства лекарственных средств (EMA), напоминает «Газета.ру». Отмечалось, что использовать препарат можно только лицам старше 18 лет.

29 января Johnson & Johnson сообщила о том, что ее однокомпонентная вакцина, по результатам исследований FDA, показала эффективность в 66,1%. Разработчик препарата оценивал эффективность в 64% по итогам третьей фазы испытания — при эффективности 72% в США и 57% в ЮАР, где были выявлены новые мутации COVID-19.

9 января Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) Бразилии сообщило о возникших проблемах со здоровьем у добровольца, который принимает участие в клинических испытаниях вакцины от коронавируса, разработанной компанией Janssen-Cilag, принадлежащей американской Johnson & Johnson.

Первая в России и мире вакцина от COVID-19 была зарегистрирована 11 августа 2020 года. Препарат «Спутник V» был разработан специалистами Центра имени Гамалеи. Он зарегистрирован уже в 50 странах.

Согласно сведениям, опубликованным в феврале медицинским журналом The Lancet, по результатам третьей фазы клинических испытаний этой вакцины ее эффективность составила 91,6% после анализа данных свыше 19 тыс. добровольцев, в отношении тяжелых случаев COVID-19 — 100%.