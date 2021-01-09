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Бразилия сообщила о проблемах во время испытания вакцины Janssen-Cilag

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Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) Бразилии сообщило о возникших проблемах со здоровьем у добровольца, который принимает участие в клинических испытаниях вакцины от коронавируса разработанной компанией Janssen-Cilag, принадлежащей американской Johnson & Johnson.

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Инцидент произошел 2 января, его подробности не разглашаются. При этом в сообщении подчеркивается, что останавливать испытания не планируется.

«Необходимости приостанавливать проведение клинических испытаний нет, поскольку, по информации компании, набор волонтеров был завершен 9 декабря 2020 года. То есть больше не осталось волонтеров, которым предстояло бы получить испытуемую вакцину или плацебо», — сообщается на сайте агентства в пятницу, 8 января.

Отмечается, что по оценкам компании и комиссии по расследованию, произошедшее не связано с вакциной.

Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида скончался врач спустя несколько недель после прививки от COVID-19 компании Pfizer. Причиной смерти стал геморрагический инсульт.

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