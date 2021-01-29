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Вакцина компании Johnson & Johnson показала эффективность в 66%

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Американская компания Johnson & Johnson в пятницу, 29 января, сообщила о том, что ее однокомпонентная вакцина от коронавируса показала эффективность в 66% для предотвращения тяжелого и среднего течения COVID-19.

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«Вакцина-кандидат [показала] эффективность в 72% в США и 66% в целом для предотвращения среднего и тяжелого течения COVID-19 через 28 дней после вакцинации», ― говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте компании.

Также подчеркивается, что в целом препарат продемонстрировал 85-процентную эффективность в профилактике тяжелого течения болезни, а через 28 дней после ее введения вакцина показала полную защиту от госпитализации и смерти из-за COVID-19.

Ранее, 9 января, Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) Бразилии сообщило о возникших проблемах со здоровьем у добровольца, который принимает участие в клинических испытаниях вакцины от коронавируса, разработанной компанией Janssen-Cilag, принадлежащей американской Johnson & Johnson.

Инцидент произошел 2 января, при этом его подробности не разглашались. В сообщении же подчеркивалось, что останавливать испытания не планируется. Также отмечалось, что, по оценкам компании и комиссии по расследованию, произошедшее не связано с вакциной.

В октябре 2020 года стало известно, что Johnson & Johnson прекратила испытания своей вакцины от коронавируса из-за возникшей у одного из участников неизвестной болезни. Однако позднее появилась информация, что испытания вакцины от COVID-19 этой компании возобновятся.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 29 января, на планете зарегистрировано свыше 102,1 млн случаев заболевания COVID-19, умерли более 2,2 млн человек, вылечились 73,9 млн.

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