Вакцина Johnson & Johnson вызвала неизвестную болезнь у добровольца

Американская компания Johnson & Johnson прекратила испытания своей вакцины от коронавируса из-за возникшей у одного из участников неизвестной болезни. Об этом сообщается 12 октября на сайте компании.

Отмечается, что заболевание проявилось в ходе третьей фазы испытания вакцины.

«Мы временно приостановили дальнейшую раздачу доз вакцины от COVID-19… из-за необъяснимого заболевания у участника испытаний», — говорится в сообщении.

В настоящее время изучается состояние заболевшего.

В сентябре компания приступила к третьему этапу испытаний вакцины. В исследовании задействованы 60 тыс. человек из США, Бразилии, Аргентины, Мексики и других стран.

Предполагалось, что первые партии вакцины Johnson & Johnson будут доступны в начале 2021 года.

В августе Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса — «Спутник V». Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) 12 октября сообщил, что минздрав ОАЭ одобрил проведение в стране третьей фазы ее клинических исследований.

Результаты первой и второй фаз клинических исследований «Спутника V» показали, что устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ достигнут у 100% добровольцев в Эмиратах без каких-либо серьезных побочных эффектов.