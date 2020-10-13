Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Происшествия
Подозреваемый в стрельбе под Нижним Новгородом найден мертвым
Туризм
Россияне назвали желаемую для встречи Нового года страну
Мир
Азербайджан заявил об обезвреживании почти 400 бомб ВС Армении
Мир
Вакцина Johnson & Johnson вызвала неизвестную болезнь у добровольца
Мир
Эксперты предрекли Украине экологическую катастрофу
Сюжет:

Вакцина Johnson & Johnson вызвала неизвестную болезнь у добровольца

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американская компания Johnson & Johnson прекратила испытания своей вакцины от коронавируса из-за возникшей у одного из участников неизвестной болезни. Об этом сообщается 12 октября на сайте компании.

Первые, новые, свои: какую из российских вакцин от COVID-19 выбрать
Эксперты рассказали «Известиям» о сходствах и различиях отечественных препаратов

Отмечается, что заболевание проявилось в ходе третьей фазы испытания вакцины.

«Мы временно приостановили дальнейшую раздачу доз вакцины от COVID-19… из-за необъяснимого заболевания у участника испытаний», — говорится в сообщении.

В настоящее время изучается состояние заболевшего.

В сентябре компания приступила к третьему этапу испытаний вакцины. В исследовании задействованы 60 тыс. человек из США, Бразилии, Аргентины, Мексики и других стран.

Предполагалось, что первые партии вакцины Johnson & Johnson будут доступны в начале 2021 года.

В августе Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса — «Спутник V». Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) 12 октября сообщил, что минздрав ОАЭ одобрил проведение в стране третьей фазы ее клинических исследований.

Результаты первой и второй фаз клинических исследований «Спутника V» показали, что устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ достигнут у 100% добровольцев в Эмиратах без каких-либо серьезных побочных эффектов.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020