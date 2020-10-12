РФПИ анонсировал третью фазу клинических исследований «Спутник V» в ОАЭ

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил об одобрении министерством здравоохранения и профилактики Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) проведение в стране третьей фазы клинических исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 12 октября в «Известия».

Клинические исследования в этой стране проходят при поддержке PureHealth, ведущего поставщика лабораторных услуг в государстве. Клинические исследования будут проходить под надзором департамента здравоохранения Абу-Даби и министерства здравоохранения и профилактики ОАЭ, а обработку медицинских протоколов проведет государственная компания Абу-Даби по управлению госпиталями Abu Dhabi Health Services Company (SEHA).

Исследования российской вакцины в этом ближневосточном государстве являются частью третьей фазы клинических исследований наряду с аналогичными клиническими исследованиями в России и Республике Беларусь.

Результаты 1-2 фаз клинических исследований вакцины «Спутник V» опубликованы в ведущем медицинском журнале The Lancet и показали, что устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ достигнут у 100% добровольцев без каких-либо серьезных побочных явлений.

В рамках клинических исследований в ОАЭ, проводимых в соответствии с самыми высокими международными стандартами, добровольцы проведут 90 дней под медицинским наблюдением после инъекции вакцины.

«ОАЭ продемонстрировали один из самых передовых в мире подходов к борьбе с пандемией коронавируса», — отметил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. По его словам, российская сторона с нетерпением ждет возможность объявить о процессе регистрации волонтеров.

Также фонд в рамках третьей фазы клинических испытаний планирует провести исследования в ряде других стран. ОАЭ станут первым государством на Ближнем Востоке, где пройдут клинические исследования вакцины «Спутник V».

Как добавил министр здравоохранения и профилактики ОАЭ Абдулрахман бен Мухаммед Аль Овейс, его страна— прекрасное место для исследований вакцины от коронавируса, так как население страны разнообразно.

«В ОАЭ проживают и работают люди из более чем 200 стран в широком диапазоне социально-экономических демографических и возрастных групп», — напомнил он.

Также у государства ест медицинская инфраструктура мирового класса, включая передовые цифровые технологии, которые можно использовать для проведения клинических исследований

Результаты клинических исследований вакцины «Спутник V» в ОАЭ впоследствии объединят с результатами пострегистрационных исследований в России, которые в настоящее время продолжаются в Москве с участием 40 тыс. добровольцев.

Промежуточные результаты опубликуют в ноябре 2020 года.

Ранее в понедельник президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом Аль Нахайяном важность совместных усилий по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, включая взаимодействие по российской вакцине «Спутник V».

Стороны подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-эмиратского стратегического партнерства.