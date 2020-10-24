Johnson&Johnson возобновит испытание вакцины после смерти добровольца

Испытания вакцины от коронавирусной инфекции американской компании Johnson&Johnson возобновятся очень скоро, так как болезнь одного из добровольцев не была связана с вакцинацией. Об этом со ссылкой на два неназванных источника сообщила газета The Washington Post в субботу, 24 октября.

По информации издания, мужчина, который получил вакцину, перенес инсульт. Случай расследовал независимый комитет и пришел к выводу, что с вакциной это не было связано. Заключение было сделано на основе связанных с этим случаем медицинских данных, но также данных о 100 тыс. человек, получивших вакцину на основе такой же базовой технологии.

Позднее компания Johnson&Johnson подтвердила, что третий этап испытаний вакцины возобновится в скором времени, уже начались подготовительные работы к возобновлению испытаний в США, где совет по мониторингу данных и безопасности (DSMB) рекомендовал возобновить набор добровольцев. Обсуждения возобновления программы в других странах продолжаются.

Ранее 23 октября сообщалось, что власти США приняли решение разрешить возобновление испытаний вакцины от коронавируса британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, разработанной совместно с учеными из Оксфордского университета.

21 октября стало известно о смерти 28-летнего волонтера в Бразилии, участвующего в испытаниях вакцины AstraZeneca. По некоторым данным указывалось, что смерть врача-добровольца наступила «из-за осложнений COVID-19».

Национальное агентство страны по надзору за здоровьем Anvisa отметило, что международный комитет по оценке безопасности испытаний вакцины рекомендовал продолжить тесты, несмотря на смерть участника. Эти планы подтвердил и Оксфордский университет.