Время малых: Минэк предложил сократить количество моногородов вдвое

Минэкономразвития предлагает почти вдвое сократить количество моногородов — с 321 до 163, рассказали «Известиям» в Госдуме . В письме ведомства в адрес главы комитета нижней палаты по экономполитике говорится, что критериям моногорода сейчас соответствуют только 163 населенных пункта. Кандидаты на вылет уже опасаются, что их лишат госпомощи. В Минэке «Известиям» заявили, что все обязательства Фонда развития моногородов будут исполнены в полном объеме, при этом там признают, что перечень моногородов нужно актуализировать для концентрации ресурсов на поселениях с менее устойчивым положением . Ранее в Госдуме предлагали, напротив, увеличить количество моногородов в полтора раза — до 500. Там считают, что сокращать список моногородов можно только с согласия регионов.

Ликвидация лишнего

В рамках формирования новых подходов к развитию моногородов Минэкономразвития проводит работу по актуализации критериев и, соответственно, их перечня , говорится в письме министра экономического развития РФ Максима Орешкина в адрес председателя комитета по экономполитике Сергея Жигарева (копия документа есть у «Известий»). Завершить работу планируется в 2021 году , отмечается в документе.

Сегодня в перечне 321 моногород, критериям монопрофильности соответствуют только 190 (то есть 131 город фактически перестал быть монопрофильным, в 33 из них градообразующее предприятие ликвидировано), говорится в письме. « 27 из указанных 190 моногородов находятся на расстоянии 50 км и менее от региональных центров (…), что позволяет снизить социально-экономические последствия монопрофильности за счет агломерационных эффектов . Таким образом, наибольшего внимания требуют 163 моногорода », — отмечается в документе.

Таким образом, ведомство предлагает сокращение количества моногородов почти вдвое, отметил ответственный секретарь экспертного совета по устойчивому развитию моногородов при комитете нижней палаты по экономполитике Павел Склянчук.

Время малых1 Производство игрушек-неваляшек на Тамбовском пороховом заводе в Котовске Фото: РИА Новости/Илья Питалев

— По нашей информации, Минэкономразвития уже подготовило перечень, и он существенно короче, чем сегодня , — заявила «Известиям» зампред комитета Госдумы по экономполитике, председатель экспертного совета по устойчивому развитию моногородов, член фракции «Единая Россия» Альфия Когогина.

В Минэке «Известиям» сообщили, что уровень безработицы во многих моногородах ниже среднероссийского . Ряд муниципалитетов утратил признаки монопрофильности, адаптация рынка труда произошла — это требует уточнения приоритетов мер поддержки.

В ведомстве пояснили, что речь об актуализации перечня моногородов и концентрации ресурсов на поселениях с менее устойчивым положением . Для муниципалитетов, прекративших быть монопрофильными, все обязательства Фонда развития моногородов будут исполнены в полном объеме, а также будут доступны инструменты развития городских территорий с учетом применявшейся практики в моногородах, сказали в министерстве. При этом в рамках реформы институтов развития предусмотрена передача обязательств Фонда развития моногородов в ВЭБ.РФ , добавили там.

После ликвидации фонда его функции буду перераспределены между Минэкомразвития и ВЭБ.РФ, подтвердили «Известиям» в госкорпорации. Потому решения правительства по моногородам будут исполнены в рамках возложенных на неё новых функций. ВЭБ.РФ совместно с Минэком под руководством кабмина продолжает работу по увеличению объёмов инвестиций в новые проекты. Часть проектов в рамках нового инвестцикла поможет перезапустить экономику монопрофильных территорий, добавили в ВЭБ.РФ .

— Из перечня моногородов могут быть исключены поселения, в которых идет реальная диверсификация рынка труда, а также те, в которых произошла «статистическая диверсификация» — доля градообразующего предприятия в занятости резко сократилась из-за его проблем, — высказал мнение председатель Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрий Землянский.

В числе претендентов на вылет из списка моногорода, где зафиксирован низкий уровень безработицы (менее 1% от численности экономически активного населения) Алейск Алтайского края (0,9%), поселок Угловка Новгородской области (0,7%), Лебедянь Липецкой области (0,9%), Котовск Тамбовской области (1,2%), отметил Павел Склянчук.

Время малых3 Вид на город Череповец Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

В списке городов, которые располагаются на расстоянии 50 км и менее от региональных центров, — Тутаев (Ярославская область), Благовещенск (Башкирия), Верхняя Пышма (Свердловская область), и другие, добавил он. Также, как сообщалось ранее, в числе населенных пунктов, в которых экономическая ситуация признана хорошей — Тольятти (Самарская область), Первомайский (Тульская), Череповец (Вологодская), и другие. Их тоже могут исключить из списка моногородов, добавил эксперт.

— Отдельное постановление правительства об обновлении перечня, скорее всего, примут в апреле-мае, если предложения Минэкономразвития поддержат в кабмине, — сказал Павел Склянчук.

«Известия» направили запросы в правительство и перечисленные моногорода.

Другое мнение

Лишать статуса моногорода нецелесообразно, поскольку это возможности, которыми они могут воспользоваться для улучшения жизни населения , полагает бизнес-омбудсмен по моногородам Юрий Тебин.

В частности, по утвержденному бюджетному плану до 2024-го моногорода должны получать по 4,2 млрд рублей ежегодно, уточнил Павел Склянчук. После сокращения списка планируется переход к более адресной поддержке, сказал он. Эксперт добавил, что исключенные моногорода лишатся права претендовать на возможность создания территорий опережающего развития (ТОР), а также получать льготные займы для бизнеса или строительства инфраструктуры.

Как писали «Известия» летом 2020 года, в Госдуме, напротив, считают необходимым увеличить количество моногородов в полтора раза — с нынешних 321 примерно до 500.

— С момента составления списка прошло уже почти семь лет, за это время часть городов объективно отдалились от монозависимости экономики. Вместе с тем поскольку формирование перечня происходило по заявкам регионов, то и его пересмотр должен происходить с их участием через публичное обсуждение, например, на базе экспертного совета по устойчивому развитию моногородов в ГД, — заявила Альфия Когогина. — Мы не против самого пересмотра, а против того, чтобы это делалось кулуарно, без обсуждения с регионами. Кроме того, мы должны быть уверены, что моногорода не пострадают из-за исключения из списка .

Время малых2 Купоросный цех «Уралэлекромеди» в городе Верхняя Пышма Свердловской области Фото: РИА Новости/па

К примеру, 33 моногорода, где ликвидировали градообразующие предприятия, неправильно лишать права господдержки, считает депутат.

В городах с хорошим экономическим положением выступают против лишения статуса. Благодаря ему Череповец получает различные меры поддержки, сказали «Известиям» в администрации населенного пункта . Сохранение реальных доходов и потребительской активности населения будет невозможно без дальнейшего получения госпомощи, добавили там.

В администрации Котовска «Известиям» сказали, что при снятии статуса моногорода считают необходимым учитывать интересы поселений подобного типа в госпрограммах, адресованных в том числе потенциальным инвесторам .