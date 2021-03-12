Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Политика
Путин обсудил с Совбезом ситуацию на Ближнем Востоке
Интернет
Google объяснил ограничение доступа к фильму про Крым на YouTube
Экономика
Цена бензина Аи-92 на бирже побила исторический рекорд
Авто
В Госдуме заявили о снижении числа погибших в ДТП с пьяными водителями
Экономика
В ЕС построили первый за 20 лет российский несырьевой завод
Общество
Установленные в метро Москвы камеры помогли найти 100 пропавших без вести
Общество
Власти опровергли массовое отравление детей в барнаульской школе
Общество
ФСИН начала вести радиомониторинг для выявления телефонов в колониях
Общество
Инфекционист оценил угрозу распространения птичьего гриппа в России

Автор фильма «Крым. Путь на Родину» прокомментировал его блокировку на YouTube

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первый заместитель генерального директора ВГТРК и автор фильма «Крым. Путь на Родину» Андрей Кондрашов назвал действия платформы YouTube по ограничению просмотра ленты актом диверсионной войны. Об этом в пятницу, 12 марта, заявил Кондрашов в беседе с журналистами.

Разговор без штаммов: как в Крыму прошла шестая годовщина воссоединения с РФ
Владимир Путин рассказал жителям полуострова о поправках в Конституцию и призвал не верить фейкам

«Мы, разумеется, сделаем запрос в Google о причинах ограничения доступа, но заранее не рассчитываем ни на какой ответ, потому что долгие переговоры по поводу их предыдущего ограничения просмотра фильма Александра Рогаткина «Беслан» ни к чему хорошему не привели. За последние полтора года было заблокировано YouTube 200 российских аккаунтов, нас уже ничего не удивляет. Это идет такая масштабная, диверсионная, информационная война»,—цитирует Кондрашова агентство «Газета.Ru».

Сценарист удивился, что, несмотря на недовольство США в отношении ленты, площадка YouTube до этого момента не ограничивала доступ к ней. Нынешнюю блокировку фильма Кондрашов объяснил тем, что в преддверии 18 марта, дня годовщины воссоединения полуострова Крым с Россией, количество его просмотров существенно увеличивается.

Ранее в этот же день стало известно, что видеохостинг YouTube ограничил доступ к фильму «Крым. Путь на Родину», признав его «потенциально шокирующим контентом».

Отмечается, что у видео, размещенного на YouTube-канале «Россия-24», появилась соответствующая пометка.

Ранее, 10 марта, у россиян возникли проблемы с доступом к сервису YouTube. В Роскомнадзоре «Известиям» пояснили, что проблемы возникли из-за сбоя в работе крупного центра обработки данных (ЦОД) в Страсбурге.

До этого 5 марта видеохостинг YouTube под давлением властей Украины заблокировал трансляцию оппозиционного телеканала «112 Украина».

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к Российской Федерации высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021