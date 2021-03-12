Автор фильма «Крым. Путь на Родину» прокомментировал его блокировку на YouTube

Первый заместитель генерального директора ВГТРК и автор фильма «Крым. Путь на Родину» Андрей Кондрашов назвал действия платформы YouTube по ограничению просмотра ленты актом диверсионной войны. Об этом в пятницу, 12 марта, заявил Кондрашов в беседе с журналистами.

«Мы, разумеется, сделаем запрос в Google о причинах ограничения доступа, но заранее не рассчитываем ни на какой ответ, потому что долгие переговоры по поводу их предыдущего ограничения просмотра фильма Александра Рогаткина «Беслан» ни к чему хорошему не привели. За последние полтора года было заблокировано YouTube 200 российских аккаунтов, нас уже ничего не удивляет. Это идет такая масштабная, диверсионная, информационная война»,—цитирует Кондрашова агентство «Газета.Ru».

Сценарист удивился, что, несмотря на недовольство США в отношении ленты, площадка YouTube до этого момента не ограничивала доступ к ней. Нынешнюю блокировку фильма Кондрашов объяснил тем, что в преддверии 18 марта, дня годовщины воссоединения полуострова Крым с Россией, количество его просмотров существенно увеличивается.

Ранее в этот же день стало известно, что видеохостинг YouTube ограничил доступ к фильму «Крым. Путь на Родину», признав его «потенциально шокирующим контентом».

Отмечается, что у видео, размещенного на YouTube-канале «Россия-24», появилась соответствующая пометка.

Ранее, 10 марта, у россиян возникли проблемы с доступом к сервису YouTube. В Роскомнадзоре «Известиям» пояснили, что проблемы возникли из-за сбоя в работе крупного центра обработки данных (ЦОД) в Страсбурге.

До этого 5 марта видеохостинг YouTube под давлением властей Украины заблокировал трансляцию оппозиционного телеканала «112 Украина».

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к Российской Федерации высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом.