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Роскомнадзор объяснил сбой в работе Google и YouTube в России

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Проблемы с доступом в России к сервисам Google, YouTube, а также другим ресурсам возникли из-за сбоя в работе крупного центра обработки данных (ЦОД) в Страсбурге. Об этом сообщили «Известиям» в Роскомнадзоре в среду, 10 марта.

«Проблемы с доступом к международным сервисам Google, YouTube и ряду других, с которыми могли столкнуться российские пользователи 10 марта, возникли из-за сбоя в работе крупного европейского ЦОДа, расположенного в Страсбурге», — отметили в ведомстве.

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Кроме того, отмечается, что данный сбой не связан с действиями ведомства, которые относятся к замедлению скорости соцсети Twitter на территории России.

По данным сервиса DownDetector, нарушения в работе указанных интернет-ресурсов также были зафиксированы на территории стран Западной Европы, Японии и Восточного побережья США.

Дата-центры хостинг-провайдера OVH пострадали от пожара. По сообщению главы OVH, ЦОД SBG2 уничтожен полностью, SBG1 — частично. Из-за этого фиксируются перебои в работе различных сайтов по всему миру.

Ранее в этот день российские пользователи Google, YouTube, а также «Яндекса», МТС и Telegram столкнулись со сбоями в работе сервисов.

Также 10 марта в РКН приняли меры по первичному замедлению скорости работы Twitter, из-за того что платформа не удалила вовремя контент, запрещенный на территории России. Замедление произойдет на 100% мобильных и 50% стационарных устройств и будет продолжаться, пока деструктивная информация не будет полностью блокирована соцсетью.

Заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин объяснил, что замедление трафика соцсети Twitter не повлияет на передачу текстовых сообщений, а затронет только фото- и видеоконтент.

Такие меры регулятор ввел из-за запрещенного контента, который был обнаружен с 2017 года и к настоящему времени до сих пор не удален.

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