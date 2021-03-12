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YouTube ограничил доступ к фильму «Крым. Путь на Родину»

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Видеохостинг YouTube ограничил доступ к фильму «Крым. Путь на Родину», признав его «потенциально шокирующим контентом». Об этом 12 марта сообщил автор фильма Андрей Кондрашов.

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Отмечается, что у видео, размещенного на YouTube-канале «Россия-24», появилась соответствующая пометка.

Кондрашов заявил, что доступ к видео ограничили, из-за того что количество просмотров у фильма растет в день годовщины воссоединения полуострова Крым с Россией.

«Не желая того, чтобы правду видело как можно большее количество людей, YouTube со свойственной себе манерой ограничивает право на доступ к информации для российских граждан», — объяснил Кондрашов в эфире телеканала «Россия-24».

Ранее, 10 марта, у россиян возникли проблемы с доступом к сервису YouTube. В Роскомнадзоре «Известиям» пояснили, что проблемы возникли из-за сбоя в работе крупного центра обработки данных (ЦОД) в Страсбурге.

До этого 5 марта видеохостинг YouTube под давлением властей Украины заблокировал трансляцию оппозиционного телеканала «112 Украина».

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к Российской Федерации высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом.

Киев не признает итоги голосования и строит планы по «возвращению» полуострова. Москва регулярно указывает, что референдум прошел с соблюдением всех международных норм, и вопрос принадлежности региона закрыт навсегда.

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