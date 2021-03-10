Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Интернет
В Кремле назвали обоснованным решение РКН о замедлении работы Twitter
Мир
Пашинян предложил президенту кандидатуру на пост начальника Генштаба ВС
Интернет
«Ростелеком» объяснил сбои в работе своих сервисов
Мир
Кения зарегистрировала «Спутник V»
Мир
Песков прокомментировал сообщения о новом плане урегулирования в Донбассе 
Политика
МИД РФ назвал австралийскую передачу о России злонамеренной пропагандой
Общество
ФСБ заявила о предотвращении теракта в Пензенской области
Общество
Опубликованы кадры задержания главы минздрава Алтая Коваленко
Интернет
Пользователи Qiwi пожаловались на сбои в работе сервиса в России

Пользователи пожаловались на сбои в работе YouTube и Google в России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские пользователи Google, YouTube, а также «Яндекса», МТС и Telegram 10 марта столкнулись со сбоями в работе сервисов. Это следует из данных сервиса Downdetector, который отслеживает неполадки и отключения на интернет-ресурсах.

Сети тянут в небо: в России появится интернет на коротких авиарейсах
За неограниченный доступ к мессенджерам в полете придется заплатить до $5

Так, 94% посетителей Google в РФ отметили проблемы в работе поискового сервиса, 5% жалуются на трудности при входе в учетную запись.

Около 78% российских пользователей YouTube испытают проблемы с загрузкой сайта.

Примерно 80% жалоб приходится на работу «Яндекса», в частности в 18% случаев наблюдаются проблемы с почтой.

Почти 89% пользователей мессенджера Telegram столкнулись с трудностями при подключении.

Также о сбоях в сети сообщают абоненты МТС.

Ранее в этот же день сообщалось о сбое в работе провайдера «Ростелеком» в крупных городах России. По информации Downdetector, проблемы с работой сервисов компании зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге, Якутске, Ставрополе, Казани, Саратове и Краснодаре.

Позднее в Минцифры рассказали, что проблемы с доступом к ряду государственных сайтов вызваны сбоями в работе маршрутизаторов, которые используются в сетях «Ростелекома».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021