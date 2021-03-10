Пользователи пожаловались на сбои в работе YouTube и Google в России

Российские пользователи Google, YouTube, а также «Яндекса», МТС и Telegram 10 марта столкнулись со сбоями в работе сервисов. Это следует из данных сервиса Downdetector, который отслеживает неполадки и отключения на интернет-ресурсах.

Так, 94% посетителей Google в РФ отметили проблемы в работе поискового сервиса, 5% жалуются на трудности при входе в учетную запись.

Около 78% российских пользователей YouTube испытают проблемы с загрузкой сайта.

Примерно 80% жалоб приходится на работу «Яндекса», в частности в 18% случаев наблюдаются проблемы с почтой.

Почти 89% пользователей мессенджера Telegram столкнулись с трудностями при подключении.

Также о сбоях в сети сообщают абоненты МТС.

Ранее в этот же день сообщалось о сбое в работе провайдера «Ростелеком» в крупных городах России. По информации Downdetector, проблемы с работой сервисов компании зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге, Якутске, Ставрополе, Казани, Саратове и Краснодаре.

Позднее в Минцифры рассказали, что проблемы с доступом к ряду государственных сайтов вызваны сбоями в работе маршрутизаторов, которые используются в сетях «Ростелекома».