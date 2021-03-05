YouTube заблокировал онлайн-трансляцию канала «112 Украина»

Видеохостинг YouTube под давлением властей Украины заблокировал трансляцию телеканала «112 Украина». Об этом 5 марта заявила пресс-служба канала.

Администрация телеканала отметила, что власти страны теряют рейтинг и пытаются из-за этого уничтожить независимые СМИ.

«Сервис YouTube под колоссальным давлением украинских властей в лице президента Владимира Зеленского заблокировал онлайн-трансляцию эфира канала «112 Украина», который имеет 925 тысяч подписчиков. Только вчера мы достигли отметки в 1 млрд просмотров на YouTube-канале «112 Украина», — сообщается в заявлении на сайте канала.

1 марта Киевский институт социологических и маркетинговых исследований опубликовал результата опроса, согласно которому 60% украинцев не поддерживают санкции в отношении оппозиционных телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK и последовавшее за этим их закрытие.

17 февраля президент РФ Владимир Путин прокомментировал закрытие телекомпаний на Украине. Он отметил, что считает подобные действия проявлением двойных стандартов в понимании свободы слова.

В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны об ограничениях против телерадиокомпании «112 Украина», ее региональных каналов «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne). Зеленский объяснил свое решение тем, что Киев борется с «пропагандой».

С 3 февраля телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили вещание. В тот же день министерство культуры Украины направило администрации видеохостинга YouTube запрос с решением СНБО Украины о блокировке украинских телеканалов.