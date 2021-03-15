Вернули 2008-й: прибыль бизнеса упала ниже уровня 12-летней давности

По итогам 2020 года прибыль среднего и крупного бизнеса в России показала рекордное падение за 12 лет, сократившись на 23,5% . Об этом говорится в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, с которым ознакомились «Известия». В целом предприниматели недополучили 3,8 трлн рублей, финансовые показатели ухудшились в 48 регионах . Самое глубокое снижение прибыли наблюдалось в Северной Осетии, Ненецком автономном округе, Ингушетии, Амурской области и Севастополе. Негативная динамика обусловлена прежде всего конъюнктурными факторами, но без мер поддержки государства убыток составил бы не менее 50%, заявили эксперты.

48 из 85

В 2020 году наиболее драматичное снижение прибыли бизнеса произошло весной из-за локдауна. Летом по мере ослабления ограничительных мер темпы сокращения заработков компаний замедлились, но были всё еще ниже показателей 2019-го. Восстановительный рост начался лишь в октябре, и хотя в последние три месяца финансовые результаты бизнеса превзошли прошлогодние, по итогам всего пандемического 2020-го прибыль крупных и средних компаний показала падение. Оно составило 23,5%, или 3,82 трлн, суммарный результат оказался на уровне 12,42 трлн рублей . Эта сумма сложилась из 17,76 трлн, заработанных прибыльными компаниями (их доля заняла 70,6%), и 5,34 трлн рублей убытка, полученного ушедшими в минус фирмами (их доля — 29,4%).

Более глубокое падение прибыли бизнеса прежде наблюдалось лишь 12 лет назад, в кризисном 2008 году, — тогда оно составило 30,4%, говорится в исследовании FinExpertiza . Однако в абсолютном выражении сумма недополученных доходов в тот год была скромнее сегодняшних потерь и достигла 1,74 трлн рублей.

По итогам 2020 года финансовые показатели бизнеса ухудшились в большинстве регионов — 48 из 85 . Наиболее негативная динамика наблюдалась в Северной Осетии – Алании: если в 2019 году местные предприятия получили убыток около 2 млн рублей, то в 2020-м он вырос до 3 млрд. На втором месте антирейтинга оказался Ненецкий автономный округ, где финансовый результат бизнеса ухудшился на 456% (с 5,8 млрд рублей прибыли до убытка в 20,65 млрд рублей). Далее следуют Ингушетия (там убытки выросли на 436,5%, с 838 млн до 4,5 млрд рублей), Амурская область (предприятия ухудшили свои показатели на 215,4% и завершили год с потерями в размере 31,56 млрд рублей), а также Севастополь (–210,8% и убыток в 802 млн рублей).

Убытки прошлого2 Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Замыкают десятку регионов с худшей динамикой падения прибыли бизнеса Кемеровская область (–107,3%, убыток 8,7 млрд рублей), Еврейская автономная область (–88,1%; прибыль сократилась с 1,5 млрд до 183 млн), Татарстан (–88%, заработки упали до 54,6 млрд) и, наконец, Республика Коми (–85,7%, прибыль снизилась до 15,3 млрд).

Впрочем, некоторым регионам, напротив, удалось существенно улучшить финансовые результаты бизнеса . Так, наиболее позитивная динамика денежных потоков наблюдалась у предпринимателей в Карачаево-Черкесии — там прибыль увеличилась на 734%, с 146 млн до 1,2 млрд рублей. Это объясняется эффектом низкой базы и увеличением финансовых показателей обрабатывающей промышленности, говорится в исследовании. На втором месте — Ростовская область: местным предприятиям удалось выбраться из убытка 55,2 млрд рублей и завершить год с прибылью в 123,5 млрд. Такой результат был обеспечен сельским хозяйством, уверены в FinExpertiza.

Кроме того, значительно нарастить прибыль удалось и предприятиям Республики Алтай — она выросла на 275%, до 14,1 млрд рублей. В десятку с позитивной динамикой заработков бизнеса также вошли Мурманская, Калининградская и Пензенская области, Чукотский АО, Мордовия и Белгородская область.

В Минэке не прокомментировали результаты исследования по запросу «Известий».

Временные сложности

«Известия» попросили регионы пояснить причины финансовых результатов бизнеса и спрогнозировать итоги 2021 года. Из субъектов, где прибыль предпринимателей сократилась, ответили только в Кемеровской области. Там пояснили, что основным фактором этого стало значительное снижение заработков угледобывающих предприятий — они упали в два раза на фоне кризиса в мировой угольной промышленности, сокращения цен , а также неготовности РЖД обеспечить провозные мощности в восточном направлении. В регионе выразили надежду, что по итогам 2021 года прибыль предприятий вырастет на 12%.

Среди субъектов, где бизнес увеличил прибыль, желающих высказаться оказалось больше. В Чукотском автономном округе заявили, что рост маржи местных предприятий в 2,7 раза связан с повышением цен на золото. В Калининградской области рассказали, что увеличение прибыли бизнеса в три раза стало следствием расширения числа резидентов Специального административного района на острове Октябрьский : по итогам года там зарегистрировано 37 организаций. А компании Мурманской области показали хорошие результаты благодаря увеличению прибыли металлургической отрасли . В регионе рассчитывают, что по итогам года совокупные заработки компаний вырастут на 8%.

Убытки прошлого1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Российский бизнес и экономика в целом по итогам пандемического года пострадали не так сильно, как в большинстве крупных стран , отметила президент FinExpertiza Елена Трубникова. Меньшие потери в нашей стране объясняются структурой бизнеса, основная доля которого приходится на госсектор и сырьевые предприятия, в то время как сфера услуг и сегмент малых фирм, наиболее пострадавшие от коронавируса, представлены слабо, отметила она.

Снижение прибыли среднего и крупного бизнеса объясняется главным образом конъюнктурными факторами — такими, как падение цен на нефть , отметил сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян. Поэтому, скорее всего, это временные сложности: учитывая нынешние котировки черного золота, в 2021 году прибыль компаний ждет резкий «отскок» . Эксперт также отметил, что доступ к ресурсам средним и крупным фирмам несколько облегчило создание правительственного списка стратегических организаций.