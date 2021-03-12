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Додон заявил о желании в будущем стать премьер-министром Молдавии

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Экс-президент Молдавии, председатель Партии социалистов Игорь Додон в среду, 11 марта, сообщил, что в будущем может занять кресло премьер-министра страны, но это произойдет только после парламентских выборов. Такое заявление он сделал в эфире телеканала Prime TV.

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«Я готов возглавить правительство, и я думаю, что в какой-то момент это произойдет, мы с командой справимся, но не с этим составом правительства», — цитирует его «РИА Новости».

Бывший президент добавил, что это произойдет не раньше, чем пройдут парламентские выборы — досрочные или плановые.

Следующие парламентские выборы в Молдавии намечены на 2023 год, но Соцпартия не исключает, что они могут пройти досрочно, осенью этого года.

По молдавскому законодательству парламент может быть распущен в двух случаях: если в течение трех месяцев депутаты не примут ни одного закона и если в течение такого же времени они не утвердят кандидатуру председателя правительства.

27 января президент Молдавии Майя Санду предложила Наталью Гаврилицу на пост премьер-министра страны, однако депутаты на пленарном заседании 11 февраля отклонили ее кандидатуру.

31 декабря Санду назначила исполняющим обязанности премьер-министра главу МИД страны Аурела Чокоя.

Бывший премьер-министр Молдавии Ион Кику 23 декабря сообщил о своем решении покинуть занимаемый пост. Кроме того, он объявил об отставке правительства.

В ноябре Санду одержала победу во втором туре выборов президента Молдавии. Она набрала 57,7% голосов, а Додон получил поддержку 42,2% проголосовавших избирателей. После этого он поздравил свою соперницу с победой.

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