Санду назначила врио премьер-министра Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду назначила исполняющим обязанности премьер-министра главу МИД страны Аурела Чокоя. Соответствующий указ был подписан в четверг, 31 декабря.

«Сегодня я подписала указ о назначении исполняющим обязанности премьер-министра господина Аурела Чокоя, министра иностранных дел и европейской интеграции», — цитирует Санду ее пресс-служба.

Чокой родился в 1968 году. Он окончил факультет международных отношений в Национальной школе политических и административных знаний в Бухаресте. До того как занять пост министра, он был послом страны в Германии и Китае.

Накануне экс-президент Молдавии Игорь Додон повторно был избран председателем Партии социалистов. Додон покинул этот пост в 2016 году, когда вступил в должность президента Молдавии, поскольку законодательство республики запрещает лидеру иметь партийную принадлежность.

Бывший премьер-министр Молдавии Ион Кику 23 декабря сообщил о своем решении покинуть занимаемый пост. Кроме того, он объявил об отставке правительства.

В ноябре Санду одержала победу во втором туре выборов президента Молдавии. Она набрала 57,7% голосов, а Додон получил поддержку 42,2% проголосовавших избирателей. После этого он поздравил свою соперницу с победой.

Однако в итоге Додон от участия в церемонии принятия присяги новой главой государства отказался, объяснив, что это протокольная процедура и его присутствие там необязательно.