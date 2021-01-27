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Санду назвала кандидата на пост премьер-министра Молдавии

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Президент Молдавии Майя Санду предложила в среду, 27 января, Наталью Гаврилицу на пост премьер-министра страны.

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«Приняла решение выдвинуть кандидатом в премьер-министры Наталью Гаврилицу — человека, которому я доверяю, профессионала», — цитирует главу государства Sputnik Молдова.

Санду сообщила, что дала Гаврилице задание сформировать команду кабинета министров и разработать программу правительства, основанную на экономическом развитии и на очистке государственных институтов от коррупции.

Ранее, 19 января, Санду рассказала о приоритетах работы в должности главы государства, передает RT. Она отметила среди них борьбу с коррупцией, ускорение доступа к вакцине против коронавируса для врачей и медицинских работников первой линии, получение поддержки для фермеров, а также малых и средних предприятий.

Санду выиграла президентские выборы в Молдавии, которые прошли 15 ноября 2020 года. Она набрала 57,7% голосов. Игорь Додон заручился поддержкой 42,2% проголосовавших. 24 декабря политик официально вступила в должность.

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