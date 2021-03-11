Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Политика
Путин объяснил санкции против России самим фактом ее существования
Мир
Принц Уильям отреагировал на скандальное интервью Меган Маркл
Мир
Еще три страны приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca
Общество
Омбудсмен Москвы поддержала идею рабочей четырехдневки для женщин
Мир
ООН зафиксировала проявление вражды к нацменьшинствам на Украине
Мир
Намибия стала 50-й одобрившей «Спутник V» страной
Наука
Экипаж МКС завершил ремонт российского модуля «Звезда»
Мир
Порошенко потребовал от ВЭФа исправить «ошибку» о княгине Ольге
Общество
Министр культуры Крыма объяснила свою нецензурную брань на совещании

Путин призвал российский бизнес инвестировать внутри страны

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент РФ Владимир Путин в четверг, 11 марта, на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности заявил о свободе российского бизнеса в принятии инвестиционных решений, но указал, что «лучше в дом, здесь спокойнее».

Новичкам везет: 80% частных инвесторов получили прибыль
Более опытные клиенты выходят в плюс чаще

Ранее в ходе совещания глава государства заявил, что у властей нет настроя прижимать нерыночными методами бизнес. При этом он подчеркнул, что главное, чтобы развитие шло на пользу россиянам и не в ущерб людям.

Кроме того, президент заявил о необходимости системно поддерживать инвестиционные проекты российского бизнеса для того, чтобы к 2030 году годовой объем инвестиций в основной капитал в РФ вырос не меньше чем на 70% в реальном выражении по сравнению с 2020 годом.

Путин отметил, что риски инвестиций в российскую экономику серьезно снизились благодаря целенаправленной экономической политике. По его словам, стране удалось избежать провала инвестиционной активности. При этом он подчеркнул, что задачей властей является превращение инвестиционной среды в более предсказуемую и стабильную.

Также российский лидер потребовал от правительства безотлагательно запустить механизм компенсации инвестиционных вычетов.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021