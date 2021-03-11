Путин призвал российский бизнес инвестировать внутри страны

Президент РФ Владимир Путин в четверг, 11 марта, на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности заявил о свободе российского бизнеса в принятии инвестиционных решений, но указал, что «лучше в дом, здесь спокойнее».

Ранее в ходе совещания глава государства заявил, что у властей нет настроя прижимать нерыночными методами бизнес. При этом он подчеркнул, что главное, чтобы развитие шло на пользу россиянам и не в ущерб людям.

Кроме того, президент заявил о необходимости системно поддерживать инвестиционные проекты российского бизнеса для того, чтобы к 2030 году годовой объем инвестиций в основной капитал в РФ вырос не меньше чем на 70% в реальном выражении по сравнению с 2020 годом.

Путин отметил, что риски инвестиций в российскую экономику серьезно снизились благодаря целенаправленной экономической политике. По его словам, стране удалось избежать провала инвестиционной активности. При этом он подчеркнул, что задачей властей является превращение инвестиционной среды в более предсказуемую и стабильную.

Также российский лидер потребовал от правительства безотлагательно запустить механизм компенсации инвестиционных вычетов.