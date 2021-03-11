Путин прокомментировал ситуацию между властями и бизнесом в России

Президент России Владимир Путин заявил, что у власти нет настроя прижимать нерыночными методами бизнес. Об этом он сказал 11 марта на совещании по мерам повышения инвестиционной активности.

«Нет никакого желания, настроя, чтобы прижимать как-то какими-то нерыночными методами бизнес, который на марше, развивается и показывает замечательные результаты», — сказал российский лидер.

Он отметил, что главное, чтобы развитие шло на пользу россиянам, и не в ущерб им.

Также президент отметил, что бизнесмены сами принимают решения об инвестициях, но лучше «вкладывать деньги дома», в России, а не держать их в «тихих гаванях» за границей. По его словам, «здесь спокойнее и надежнее».

Путин добавил, что российское правительство должно создать условия, чтобы средства можно было эффективнее направлять на развитие бизнеса в стране, а не на выплату дивидендов или на распределение их в «тихих гаванях».

«Но сегодня тихих, завтра что будет — мы не знаем, имея в виду эти факторы неопределенности», — подчеркнул глава государства.

1 марта сообщалось, что правительство России утвердило новую программу поддержки бизнеса, ею смогут воспользоваться компании из наименее восстановившихся отраслей. На новую льготную кредитную программу «ФОТ 3.0» будет направлено около 7,7 млрд рублей.