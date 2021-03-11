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Путин потребовал срочно запустить механизм компенсации инвестиционных вычетов

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Президент России Владимир Путин потребовал от правительства безотлагательно запустить механизм компенсации инвестиционных вычетов. Соответствующее заявление глава государства сделал в четверг, 11 марта, на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.

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Российский лидер напомнил, что данная мера была анонсирована им еще в послании Федеральному собранию в 2020 году, однако работа по ее реализации затягивается.

«Обращаю внимание коллег из правительства: нужно отработать и запустить механизм компенсации инвестиционного вычета как можно быстрее, безотлагательно, в ближайшее время», — сказал Путин.

Президент также указал, что две трети недополученных регионами доходов из-за предоставления инвестиционного налогового вычета по запускаемым проектам в рамках предложенного им механизма будут покрываться за счет федеральных средств.

Глава государства обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию 15 января 2020 года. В ходе своей речи Путин предложил компенсировать регионам 2/3 выпадающих доходов от применения инвестиционного налогового вычета в связи с тем, что на данный момент у субъектов Федерации есть право предоставлять так называемый инвестиционный налоговый вычет — трехлетнюю льготу по налогу на прибыль, но они редко используют такую возможность.

Президент подчеркнул, что данная мера позволит мотивировать региональные власти на то, чтобы чаще предоставлять малому и среднему бизнесу данную льготу.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, комментируя 16 января того же года инициативы президента по стимулированию инвестиций, назвал их главными с точки зрения предпринимателей, так как инвестиционные проекты предусматривают долгие сроки реализации.

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