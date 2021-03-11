Роскомнадзор сообщил о штатном процессе замедления Twitter

Замедление интернет-сервиса Twitter происходит штатно. Задержка обеспечена на 100% трафика сетей мобильной связи, сообщает телеканал «Известия». Замедлена доставка изображений, аудио- и видеоконтента. Обычные текстовые сообщения в Twitter приходят без ограничений. Замедления доступа к социальной сети выявлено не было. Напомним, что Twitter до сих пор не ответил на требование Роскомнадзора. В доступе в Сети остается более 3,1 тыс. запрещенных материалов с детской порнографией, пронаркотическим и суицидальным контентом.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.