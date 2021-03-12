Убить «Драконом»: артхаус против диснеевского блокбастера

Экраны в этот уикенд продолжат делить «Райя и последний дракон», «Конек-горбунок», «Том и Джерри» и «Пара из будущего». А публике с высокими эстетическими запросами будет предложено несколько ярких новинок, среди которых фигуранты оскаровской гонки, анимационный шедевр по опере Шостаковича, аниме из сгоревшей студии и российский хоррор про фотку в соцсети. «Известия» советуют, что посмотреть в кино в ближайшие дни.

«Земля кочевников»

Победитель Венецианского МКФ, «Лучшая драма» по версии «Золотого глобуса», обладатель десятков наград всех мастей, «Земля кочевников» — главный фаворит «Оскара» и претендент на статус важнейшего кинособытия уходящего сезона. В нем рассказывается о пожилой вдове Ферн, которая больше не может сводить концы с концами и отправляется на старом минивэне, своем единственном имуществе, в долгое и бесцельное странствие по Среднему Западу. Она встречает других таких же бездомных скитальцев, устраивается на временную работу то там, то тут, заводит новых друзей. Больше всего ее греет то, что она ни от кого не зависит и совершенно свободна, так что все трудности бродячей жизни на этом фоне кажутся несущественными.

Фильм снят экспериментальным методом, на стыке с документальным кино. Большинство героев здесь — реальные люди, которые играют практически самих себя. А актриса Фрэнсис МакДорманд для роли освоила несколько профессий и не раз сама ночевала в машине своей героини, которую наполнила личными вещами. В России фильм выходит только с субтитрами , чтобы зритель мог полностью погрузиться в созданный для него словно бы постапокалиптический, но такой реальный мир на экране.

Режиссер: Хлоя Чжао

В ролях: Фрэнсис МакДорманд, Гэй ДеФорест, Патриша Грайр, Линда Мэй, Анджела Рэйс

«Супернова»

Вокруг этого фильма, тоже претендента на «Оскар», в российских СМИ уже разгорелся нешуточный скандал. И вовсе не из-за того, что его название «Сверхновая» не переведено и кажется от этого более загадочным, но менее осмысленным. Дело в том, что формально «Супернова» — гей-драма, потому что речь идет о последнем путешествии двух пожилых партнеров . Пианист Сэм (Колин Ферт) и писатель Таскер (Стэнли Туччи) странствуют по Англии, Таскер смертельно болен, и Сэму остается только поддерживать своего возлюбленного мужчину и одновременно лучшего друга.

Скандал же в том, что прокатчик World Pictures не только решил не акцентировать внимание на ориентации главных героев при продвижении картины, но и вырезал оттуда по собственной инициативе важную сцену, где персонажи пытаются заняться любовью, но у них ничего не выходит из-за самочувствия Таскера. Говорят, купюры были сделаны из опасения, что кинотеатры откажутся показывать фильм и возникнут другие проблемы, а если представить это как историю мужской дружбы, аудитория будет шире. Ряд критиков призвали бойкотировать показы «Суперновы» в сокращенном виде, но решать — зрителю.

Режиссер: Гарри Макквин

В ролях: Колин Фёрт, Стэнли Туччи, Пиппа Хэйвуд, Питер МакКвин, Нина Марлин

«Нос, или Заговор «не таких»

После просмотра этой картины вопрос о том, кому должен был бы по праву достаться анимационный «Оскар» в этом году, перестанет волновать мгновенно. Никакие пиксаровские ухищрения не сравнятся с плодом многолетней работы Андрея Хржановского, который еще с 1960-х годов вынашивал замысел мультипликационной версии оперы Дмитрия Шостаковича «Нос». Сам композитор лично когда-то дал молодому режиссеру свое благословение на это — об этом Хржановский рассказал «Известиям» в эксклюзивном интервью.

Фильм сделан в смешанной технике, тут даже есть кинофрагменты, а сквозной линией проходит как бы документальный полет Хржановского и его друзей-единомышленников на общем самолете в никуда — как в ковчеге, которому негде пришвартоваться среди потопа бескультурья и мракобесия. И им всем словно грезятся сначала постановка «Носа» Мейерхольдом, затем изгибы судьбы самого Мейерхольда, перетекающие в фантазии Михаила Булгакова и заканчивающиеся «Антиформалистическим райком» опять Шостаковича. XIX, XX и XXI века сплелись тут так сильно, что пионеры в красных галстуках, смартфоны в театре и петербуржские франтовские цилиндры сосуществуют в абсолютной гармонии, словно бы так и задумал однажды Гоголь. Хржановский пессимистично свидетельствует об апокалипсисе, в который вписаны жития больших художников. К последним, конечно, относится и он сам.

Режиссер: Андрей Хржановский

«Вайолет Эвергарден. Фильм»

«Вайолет Эвергарден» — история о девушке с супермощными протезами вместо рук и душевной пустотой, которую она пытается компенсировать, помогая другим людям выражать свои чувства на бумаге. На большом экране второй, а на самом деле первый (потому что вышедший в 2019-м «Вайолет Эвергарден: Вечность и призрак пера» был по существу спин-оффом) полный метр по мотивам манги и сериала. В нем рассказывается, как в стальные руки Вайолет, ветерана недавней войны, попадает загадочное письмо, и она вдруг обретает надежду, что ее любимый Гилберт, тоже солдат, не пал на поле боя.

Судьба этой картины драматична: она находилась в производстве на студии Kyoto Animation, когда там в 2019 году случился страшный пожар, унесший несколько десятков жизней и уничтоживший оборудование и архив. Но этот проект удалось спасти и завершить, фильм вышел в Японии прошлой осенью и заработал $19 млн.

Режиссер: Таити Исидатэ

В ролях: Юи Исикава, Даисукэ Намикава

«Бывшая»

Российские хорроры продолжают наступать, не смущаясь провалами в кино и продаваясь по всему миру за приличные деньги. Ничего, что бюджеты маленькие, а истории очень простые, так что основная нагрузка часто ложится на звукорежиссера и монтажера. Зато славянский фольклор и вообще восточноевропейский колорит востребованы у аудитории, а значит, есть возможность перейти из количества в качество. Продюсер Дмитрий Литвинов уже не первый год идет этим путем. Он уже выпустил «Невесту», «Пиковую даму: Зазеркалье» и «Рассвет», а теперь предлагает аудитории новую работу — «Бывшая».

Главная героиня — невеста преуспевающего молодого человека, которую преследует некая прежняя девушка ее жениха. Тут замешаны социальные сети, где он когда-то разместил фото той девчонки, тогда еще совсем подростка. Та впоследствии покончила с собой, а теперь настало время для мести, пусть и не такой изощренной, как в «Девушке, подающей надежды». Обезумевшие от страха герои всё равно решают венчаться, и вторая половина фильма из-за этого напоминает «Вия», только снята попроще. А основная мысль в том, что нужно думать, что выкладываешь в соцсеть, и это очень в тренде современного медиасообщества.

Режиссер: Евгений Пузыревский

В ролях: Константин Белошапка, Вера Кинчева, Сергей Двойников, Екатерина Шумакова