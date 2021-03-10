Смешались кони, драконы и мыши: семейный контент победил комедии

Мартовские праздники оказались для российского кинопроката очень плодотворными: куплено 3,9 млн билетов, общий национальный бокс-офис составил более 1 млрд рублей. Почти 2/3 этой суммы — сборы семейных блокбастеров «Райя и последний дракон», «Конек-горбунок» и «Том и Джерри». Остальные жанры, даже самые популярные, проявили себя куда слабее.

Райские цифры

Первое место по сборам закономерно досталось 59-му полному метру в истории диснеевских мультиков «Райя и последний дракон» — 314 млн рублей. В ориентальном колорите разворачивается головокружительное действие, Райя (между прочим, уже 13-ая диснеевская «принцесса») должна найти древнее существо, чтобы остановить войну между народами и добиться мира во всем обозримом мире. Тут совсем нет песен, что редкость для анимации данной студии, зато много рукопашных боев и, конечно, самый настоящий дракон в кадре.

Международная судьба «Райи» складывается не лучшим образом. Во-первых, фильм стартовал одновременно в кинотеатрах и на сервисе Disney+. К счастью, разрыв между релизом в России и на стриминге в этот раз не продлился месяц, как в случае с «Душой», поэтому для нашего зрителя картина стала приятным сюрпризом. А вот в США сборы катастрофические — всего $8,5 млн. Во-вторых, в Китае результат был примерно таким же (для сравнения, лидер уикенда, китайская комедия «Привет, мам!», сделал около 23 млн), а всего на тридцати с лишним территориях картина заработала за уикенд лишь 26,2 млн. Это при производственном бюджете в 100 млн. Подвело и то (в-третьих), что у «Диснея» на американском континенте не решен конфликт с рядом кинотеатральных сетей, связанный с процентом отчислений от выручки, поэтому «Райю» многие кинозалы, в том числе в Латинской Америке, попросту бойкотировали.

Словом, в России у «Райи» результат отличный, да еще и при наличии сильных конкурентов в семейном сегменте в этот уикенд. Конечно, и сеансов ей кинотеатры выделили немало, четверть от всех, да и зритель соскучился по хитам от «Диснея»: пиксаровская «Душа» для многих была слишком неординарной и сложной, что, впрочем, не помешало фильму собрать в России 1,2 млрд рублей. «Райе» это сделать вряд ли удастся — из-за перенасыщенности рынка схожим контентом. С другой стороны, у «Души» в первый уикенд, пусть и не длинный, было только 250 млн рублей, так что всё возможно.

— «Райя», скорее всего, сохранит лидерство, — убеждена президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова. — После дефицита контента такое разнообразие фильмов даже в схожих аудиториях работает, как синергетический эффект. Лидер уикенда был ожидаем, но и все остальные семейные блокбастеры показали отличную наработку на сеанс. Цифры приблизились к прошлогодним. Но нам не хватает места, из-за ограничений в 50% кинотеатры и фильмы все еще недобирают.

Новичкам здесь не место

Международный женский день должен был стать трамплином для ряда отечественных хитов. Большие надежды возлагались на комедии «Гуляй, Вася! Свидание на Бали» Романа Каримова и «Рашн юг» с Семеном Трескуновым и Риналем Мухаметовым. Николай Хомерики приготовил настоящую феминистскую спортивную драму «Белый снег» о лыжнице Елене Вяльбе. Но все три фильма в совокупности добились лишь 9% национальной кассы, ни одна из них не вошла даже в пятерку лидеров. Все лавры достались комедии «Пара из будущего», забавной пародии на «Назад в будущее», где герои Сергея Бурунова и Марии Ароновой возвращались из 2040-го в наше время, чтобы не дать себе же молодым пожениться. Потому что через 20 лет развод станет непомерно дорогим удовольствием, проще сейчас сорвать брак и не портить себе жизнь. Сюжет классической комедии Земекиса обыгран в узнаваемых деталях, и зритель в итоге выбрал именно этот фантастический анекдот. Картина собрала 227 млн рублей и оставила конкурентов в своей нише далеко позади. Больше них заработал даже «старичок» «Батя» (5 место, 85 млн рублей).

— Это здоровая конкуренция, — уверена Ольга Зинякова. — «Батя», как оригинальный проект с отличным сарафаном, и «Пара из будущего» со звездой в лице Сергея Бурунова во главе супермодного каста оказались сильнее конкурентов. Кроме того, «Пара из будущего» — это проект Жоры Крыжовникова, он тоже человек-бренд.

Третье место у «Конька-горбунка», 145 млн рублей, четвертое — у «Тома и Джерри», 143 млн. Из трех семейных хитов у «Конька» меньше всего сеансов, но самая высокая наработка: вероятно, кинотеатры сомневались в проекте и заранее запланировали сокращение показа к третьей неделе. Видимо, зря. Даже самые смелые аналитики не прогнозировали киносказке по Ершову сборы более миллиарда рублей, но в этот уикенд картина перешагнула этот порог и останавливаться не собирается. Ольга Зинякова, например, дает фильму еще не меньше месяца результативного показа, а это значит, что и отметка в 1,5 млрд не за горами. В отличие от других семейных блокбастеров в репертуаре, сюжет здесь знаком всей киноходящей аудитории с раннего детства, и у этого зрелищного кино отличный сарафан.

Следующий уикенд не прибавит больших кассовых конкурентов к уже имеющемуся набору. Зато в прокат выйдут оскаровский фаворит «Земля кочевников» и боевики «День курка» и «Трафик». А еще — шедевр Андрея Хржановского «Нос, или Заговор «не таких», которому не нужно «Оскара», чтобы считаться событием.