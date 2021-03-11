Турция введет электронную анкету для въезжающих с 15 марта

Начиная с 15 марта для въезда в Турцию необходимо будет заполнять специальную электронную анкету. Об этом в четверг, 11 марта, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР) со ссылкой на министерство здравоохранения республики.

Так, заполнить форму на сайте турецкого ведомства нужно будет не менее чем за 72 часа до прилета в Турцию. Пассажиры должны распечатать анкету или скачать ее на электронное устройство и предъявить заполненный документ сотрудникам авиакомпании в аэропорту вылета. Подчеркивается, что без заполненной анкеты на борт самолета допускать не будут.

Таким образом, требование по заполнению бумажной анкеты по контролю за COVID-19 отменяется.

Ранее, 10 марта, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что страна готова принимать российских туристов с учетом всех необходимых мер безопасности.

В свою очередь, президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства 10 марта напомнил, что во многих государствах, где традиционно отдыхают россияне, складывается непростая ситуация с коронавирусом, и выразил надежду, что вакцинация от COVID-19 в России пойдет более быстрыми темпами.

4 марта Ассоциация туроператоров России сообщила, что после снятия ограничений спрос на туры в Турцию вырос. По данным экспертов, цены в большинстве турецких отелей летом текущего года сохранятся на уровне цен прошлого года.