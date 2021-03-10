Эксперты рассказали о ценах в турецких отелях этим летом

Цены в большинстве турецких отелей летом текущего года сохранятся на уровне цен прошлого года. Об этом сообщили в среду, 10 марта, менеджеры отелей «Интерфакс-Туризму».

Как рассказал директор по маркетингу и продажам сети отелей Papillon Нида Кираз на воркшопе Coral Travel, несмотря на увеличение расходов в этом году, отели стараются удержать цены 2020 года.

«У нас три отеля: первый откроется в марте, второй — в апреле, последний — в июне. По нашим прогнозам, загрузка гостиниц в этом году составит 70–75%. Что касается цен, то они остались на уровне прошлого года, однако расходы отелей сильно возросли. Тем не менее, мы будем стараться удерживать цены 2020 года», — сказал он.

По его словам, 80–85% туристов из России, следом идут туристы из Великобритании и Германии, но их не очень много.

Менеджер сети отелей Sueno Hotels 5* в Сиде и Белеке Кадир Эйн подтвердил, что цены на размещение остались на уровне прошлого года. По его словам, основные постояльцы — это российские и европейские туристы. Он отметил, что сеть отелей рассчитывает загрузить в этом году гостиницы не менее чем на 60%.

Директор по маркетингу сети Sherwood Resorts and Hotels Бариш Аслантюрк рассказал, что цены могут увеличиться в текущем году, но в пределах 3%.

«Наша сеть состоит из семи отелей. Открытие первой гостиницы запланировано 15 марта, последней — 1 апреля. Мы постараемся сохранить цены на прошлогоднем уровне, но возможен незначительный рост из-за ослабления рубля», — объяснил он.

Из-за ослабления рубля и роста расходов отеля поднял цены на размещение Calista Luxury Resort на 10% по сравнению с 2020 годом.

По словам менеджера отеля Окана Календера, россияне не оформляют ранние бронирования, так как опасаются новых ограничений, поэтому трудно прогнозировать загруженность отелей в текущем году. Эту информацию подтвердили и другие менеджеры отелей.

«У нас почти нет ранних бронирований за исключением тех туристов, которые не смогли к нам приехать в прошлом году и перенесли туры. Запросы есть, но продаж пока нет, в том числе на майские праздники», — сказал Календер.

Ранее, 5 марта, президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев заявил, что цены на отдых в Турции в текущем году не будут расти, так как это невыгодно самому турбизнесу. Он отметил, что в настоящее время основные деньги делаются на дополнительных услугах для туристов внутри страны. Поэтому Турции важно, чтобы туда приехало как можно больше гостей.