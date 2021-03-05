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В РСТ спрогнозировали ситуацию со стоимостью туров в Турцию

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Цены на отдых в Турции в 2021 году расти не будут, поскольку это невыгодно самому турбизнесу. Таким мнением поделился президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев на онлайн пресс-конференции 5 марта.

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«Я думаю, что турецкий турбизнес, а также российские компании, у многих из которых турецкие корни, не допустят повышения цен на продукт в Турции. Это всегда снижает количество туристов, приезжающих в страну, а это никому не нужно», — сказал он.

По словам Игнатьева, в настоящее время основные деньги делаются на дополнительных услугах для туристов внутри страны. Поэтому Турции важно, чтобы туда приехало как можно больше гостей.

Президент РСТ также отметил, что в последние годы турецкие власти субсидировали перевозки, «были разные специальные скидки, большие вложения в рекламу».

В прошлом году Турция стала самым популярным зарубежным направлением у туристов из России. Всего туда съездило 12,7 млн иностранных путешественников (из них свыше 2,1 млн — россияне), это на 71,7% меньше, чем в 2019 году. В этом году турецкий турбизнес ожидает вдвое больше туристов.

Ассоциация туроператоров России 4 марта сообщила, что спрос на туры в Турцию вырос из-за снятия ограничений. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале поэтапного ослабления антикоронавирусных ограничений начиная со 2 марта.

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