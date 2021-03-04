АТОР рассказал о причинах увеличения спроса на туры в Турцию

Ассоциация туроператоров России сообщает, что спрос на туры в Турцию вырос из-за снятия ограничений. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале поэтапного ослабления антикоронавирусных ограничений начиная со 2 марта. Во всех популярных у россиян регионах Турции, в том числе в Стамбуле и Анталье, открываются рестораны и кафе, сообщает телеканал «Известия». Локдауны по выходным отменили или сократили. Послабления добавили популярности и коротким обзорным турам в Стамбул, Каппадокию и Месопотамию. Ограничения из-за пандемии ввели в Турции более чем три месяца назад.

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