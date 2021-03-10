Путин подтвердил возможность граждан провести отпуск за границей

Российские власти не будут препятствовать гражданам РФ, планирующим провести отпуск за границей. Об этом 10 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

По его словам, некоторые страны, в экономике которых туризм занимает заметное место, уже объявляют об открытии границ для туристов.

«Мы, безусловно, своих граждан держать не должны и не будем этого делать, тех наших граждан, которые хотели бы провести отпуск, отдохнуть летом за рубежом», — сказал глава государства.

Он отметил, что во многих государства, где традиционно отдыхают россияне, складывается непростая ситуация с коронавирусом.

Также на совещании Путин выразил надежду, что вакцинация от COVID-19 в России пойдет более быстрыми темпами.

Ранее в этот же день президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что страна готова принимать туристов из России с учетом всех необходимых мер безопасности.

Ранее, 5 марта, президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев рассказал, что цены на отдых в Турции в этом году расти не будут. Он отметил, что сейчас основные деньги делаются на дополнительных услугах для туристов внутри страны. Поэтому Турции важно, чтобы туда приехало как можно больше гостей.

Исследование международной страховой компании Euler Hermes показало, что восстановление туристической отрасли до допандемического уровня может произойти только в 2024 году.