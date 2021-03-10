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Эрдоган пообещал россиянам безопасный отдых в Турции

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Президент Турции Тайип Эрдоган считает, что страна готова принимать российских туристов с учетом всех необходимых мер безопасности. Об этом он сообщил 10 марта во время торжественной церемонии по случаю начала сооружения энергоблока № 3 атомной электростанции «Аккую» в турецкой провинции Мерсин.

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Он заявил, что Турция рассчитывает, что в 2021 году сможет возместить ущерб в сферах туризма, экономики и инвестиций, который был нанесен в прошлом году из-за пандемии коронавируса.

«В этом году мы готовы принимать российских гостей благодаря тому, что мы подготовили инфраструктуру в сфере здравоохранения. И готовы это делать с учетом всех мер безопасности», — отметил Эрдоган.

Ранее, 5 марта, президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев рассказал, что цены на отдых в Турции в 2021 году расти не будут, поскольку это невыгодно самому туристическому бизнесу. По его словам, сейчас основные деньги делаются на дополнительных услугах для туристов внутри страны. Поэтому Турции важно, чтобы туда прибыло как можно больше гостей.

4 марта Ассоциация туроператоров России сообщила, что после снятия ограничений спрос на туры в Турцию вырос. Эрдоган объявил о начале поэтапного ослабления антикоронавирусных мер начиная со 2 марта.

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