Аналитики назвали сроки восстановления туризма в Европе

Восстановление туристической отрасли может произойти только в 2024 году. Об этом сказано в исследовании международной страховой компании Euler Hermes.

Нынешний экономический спад, связанный с пандемией коронавируса, начался в I квартале прошлого года, и это означает, что глобальная туристическая активность и объем соответствующих услуг могут вернуться к докризисному уровню лишь начиная со второй половины 2022 года.

По мнению аналитиков Euler Hermes, ситуация в международной туротрасли нормализуется не ранее чем через ldf года. Данная оценка подтверждается результатами опроса представителей отрасли, который провела Всемирная туристская организация ООН. Большинство респондентов заявили, что, по их мнению, международный туризм вернется на допанднемический уровень в лучшем случае в 2023 году. А 41% опрошенных считают, что нормализация случится только в 2024 году или даже позже.

Согласно анализу, проведенного экспертами Euler Hermes, Европа по сравнению с другими регионами будет лидировать в восстановлении туристической отрасли, хотя в целом экономика будет восстанавливаться быстрее в США и Азиатско-Тихоокеанском регионе. По прогнозу страховой компании, в 2024 году в европейские страны могут приехать 771 млн иностранных туристов.

В Европе число прибывающих путешественников будет расти опережающими темпами по сравнению с другими регионами мира, потому что в 2020 году именно Европа испытала наибольший спад в этом отношении (в абсолютных цифрах число иностранных туристов, которые посетили 2020 году Европу, уменьшилось более чем на полмиллиарда человек по сравнению с 2019 годом).

Также эксперты Euler Hermes прогнозируют, что страны Евросоюза будут сотрудничать друг с другом, чтобы наиболее оптимальным образом отменять ограничения на поездки: ведь именно Европа больше всего выиграет от возрождения туризма. Однако для этого нужно предложить работоспособное решение вопроса о паспорте вакцинированного от коронавируса или сертификате о вакцинации. Если паспорта вакцинированного будут введены примерно в одно и то же время во всех регионах мира, то, как отмечают аналитики, в Европе будет отмечен самый высокий рост туризма.

Восстановление мирового туризма может столкнуться со сложностями из-за продолжительных ограничений на поездки по Азиатско-Тихоокеанскому региону и странам Северной и Южной Америки в связи с появлением новых штаммов COVID-19, против которых имеющиеся вакцины окажутся менее эффективными.

Анализ по регионам показывает, что доля Европы на мировом туристическом рынке в 2024 возрастет до 55% (по числу прибывающих туристов). При этом на Северную Америку будет по-прежнему приходиться почти 10% рынка, а доля Азиатско-Тихоокеанского региона упадет с 25% до 23%.

По мнению экспертов Euler Hermes, к следующему году в нормальное русло сможет вернуться только внутренний туризм. Но возрождение внутреннего туризма не компенсирует потери для отрасли в целом, понесенные из-за сокращения количества более прибыльных международных и деловых поездок. Эти сегменты рынка до 2023 года могут испытывать негативное воздействие.

Ожидается, что объем расходов туристов на международные путешествия в 2023 году будет на 8% меньше докризисного. Увеличение уровня безработицы также усугубит проблемы для туристической отрасли, потому что люди, вероятно, уменьшат расходы на турпоездки.

Ранее в этот же день сообщалось, что Греция планирует к 14 мая при благоприятной эпидемиологической ситуации открыть въезд для туристов, в том числе из России.