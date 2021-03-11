«Тинькофф» сообщил о рекордной чистой прибыли в 2020 году

TCS Group Holding PLC представил финансовые итоги 2020 года. Об этом 11 марта сообщается на сайте компании.

«Несмотря на все сложности пандемийного года, в 2020 году мы снова поставили рекорд по чистой прибыли: она превысила наш годовой прогноз и составила 44,2 млрд рублей. «Тинькофф» быстро адаптировался к изменениям потребительских предпочтений, что способствовало дальнейшему росту как кредитного, так и всех остальных направлений бизнеса», — рассказал председатель правления «Группы Тинькофф» Оливер Хьюз.

Согласно отчету, в прошлом году чистая прибыль выросла на 22% по сравнению с предыдущим годом (в 2019 году она составила 36,1 млрд рублей).

Общая выручка группы компаний увеличилась на 21% по сравнению с предыдущим годом и составила 195,8 млрд рублей (в 2019 году — 161,9 млрд рублей).

В «Тинькофф» отметили, что доля направлений деятельности, не связанных с кредитованием, — текущие счета на базе дебетовой карты Tinkoff Black, брокерская платформа «Тинькофф Инвестиции», «Тинькофф Бизнес» и «Тинькофф Эквайринг» — также достигла рекордного уровня — 37% от выручки и 37% от чистой прибыли группы. По сравнению с предыдущим годом выручка здесь выросла на 47% и составила 73,0 млрд рублей, а прибыль до налогообложения — 20,6 млрд рублей, увеличившись в 2,5 раза, следует из релиза.

В 2020 году общее число клиентов выросло и достигло 13,3 млн (в 2019 году их было 10,2 млн), добавили в компании. Число активных пользователей в месяц по основным приложениям «Тинькофф» выросло с 6 млн до 9,3 млн человек.

Как указал Хьюз, «Тинькофф» укрепил свои позиции в качестве третьего крупнейшего банка страны по количеству активных клиентов и ведущего онлайн-банка в финансовом секторе. «Это вселяет в нас уверенность, что в течение следующих трех лет наша клиентская база превысит 20 млн человек», — сказал председатель правления «Тинькофф».

В феврале сообщалось, что капитализация компании «Тинькофф» превысила $10 млрд, увеличившись с $5 млрд в сравнении с февралем прошлого года.

За июль–сентябрь 2020 года компания получила на 30% больше выручки, чем за аналогичный период 2019 года, — 12,6 млрд рублей, а количество клиентов банка достигло 12 млн.