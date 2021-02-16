Капитализация группы «Тинькофф» превысила $10 млрд

Стоимость акций компании «Тинькофф» выросла до $50,95, по данным TCS Group на Лондонской бирже, капитализация компании превысила $10 млрд, говорится в пресс-релизе, поступившем 16 февраля в «Известия».

В феврале прошлого года капитализация TCS Group (объединяет Тинькофф Банк и «Тинькофф страхование») равнялась $5 млрд.

По мнению аналитиков Morgan Stanley, стоимость глобальных депозитарных расписок (гдр) «Тинькофф» может прибавить в цене от 3% до 24% и достичь уровня $60/гдр. «При этом COVID-19 усилит тенденцию к развитию дистанционных каналов банковского обслуживания и увеличения доли онлайн-платежей», — отмечает аналитик банка Иван Качковский.

За июль–сентябрь 2020 года компания получила на 30% больше выручки, чем за аналогичный период 2019 года, — 12,6 млрд рублей, а количество клиентов банка достигло 12 млн.

При этом в январе Олег Тиньков перестал быть контролирующим акционером компании. Он и трасты его семьи конвертировали свои акции TCS Group из класса B в класс А и уменьшили свою голосующую долю с 84% до 35%. В настоящее время у акционеров TCS Group нет акций класса B.

К концу 2020 года 58,4% акций TCS Group находилось в обращении на свободном рынке. Трастам семьи Олега Тинькова после декабрьской продажи акций принадлежит 35,1% капитала компании, остальные 6,5% — у менеджеров «Тинькофф».

В сентябре 2020 года «Яндекс» и «Тинькофф» предварительно договорились о сделке — IТ-компания должна была купить банк за $5,48 млрд. Но сделка не состоялась: по словам Олега Тинькова, он просил за банк $6,2 млрд, а «Яндекс» предлагал $6 млрд.

Накануне стало известно, что Тинькофф Банк подал заявку на регистрацию товарного знака Tinkoff Pay и товарного знака «Tinkoff Касса».