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«Тинькофф» намерен запустить платежные сервисы «Тинькофф Касса» и Tinkoff Pay

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«Тинькофф банк» подал заявку на регистрацию товарного знака Tinkoff Pay и товарный знак «Tinkoff Касса». Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщает портал VTimes со ссылкой на реестр заявок на регистрацию патентов и товарных знаков.

Представитель «Тинькофф банка» подтвердил подачу обеих заявок в Роспатент.

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«Под брендом «Tinkoff Касса» будет работать система онлайн-платежей, а Tinkoff Pay должен стать платежной системой, которая объединит разные инструменты: электронный кошелек с токенами банковских карт, мгновенную оплату товаров и сервисов онлайн, технологию tap to phone и другие», — объяснил собеседник.

В ближайшее время, в феврале, планируется запуск «Тинькофф Кассы» — обновленного направления бизнеса группы для юридических лиц, связанного со всеми видами платежей в интернете и офлайне. В ней будут принимать участие «Тинькофф» и партнеры по платежным сервисам. Со сроками запуска Tinkoff Pay пока не определились — сейчас только прорабатывается архитектура сервиса, уточнил «Известиям» представитель «Тинькофф».

В материале VTimes отмечается, что создать собственную платежную систему банк решил после разрыва сделки с компанией «Яндекс», которая создает Yandex Pay.

Для приема онлайн-платежей индивидуальные предприниматели и компании могут использовать специальные онлайн-кассы. Как уточнили на портале, «Tinkoff Кассе» предстоит конкурировать в этой сфере со Сбербанком, которому перешла «Яндекс.Касса» после раздела активов с «Яндексом» и позже переименована в «ЮKassa».

Руководитель практики по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора КПМГ в России и СНГ Наталия Ракова оценила шансы банка «Тинькофф» получить долю в платежном сегменте. По ее мнению, «Тинькофф» может занять достойную нишу в сегменте, так как является значительным игроком на рынке эквайринга и имеет большое количество прогрессивных клиентов.

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