Карты тройки: для Сирии создали новый формат урегулирования

Политическое и экономическое восстановление Сирии будет готовиться в новом — дополнительном — формате при участии России, Турции и Катара. Главными задачами станут гуманитарное содействие и восстановление разрушенных объектов гражданской инфраструктуры в регионе. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров во время визита в Доху 11 марта, ставшем последней остановкой в турне министра на Аравийский полуостров. Подобный консультативный процесс по САР может быть выгоден в том числе Анкаре, поскольку он исключает участие Ирана, считают в экспертном сообществе.

Катар гостеприимный

Российский министр приземлился в катарской столице уже поздним вечером 10 марта. Примерно в это же время в Доху летел министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, возвращавшийся из поездки в Киргизию. Сергей Лавров решил дождаться турецкого коллегу в аэропорту и встретиться с ним на катарской земле. Спустя полчаса Мевлют Чавушоглу и турецкая делегация — все в масках — зашли в один из залов правительственного аэропорта со словами: «Кажется, вся российская делегация уже вакцинировалась». Возможно, на них произвели впечатление состав российской миссии и количество собравшейся прессы, а может, и отсутствие масок у некоторых участников переговоров. «Хорошая реклама российского «Спутника V», — шутили иностранные журналисты.

Карты тройки_1 Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани во время встречи Фото: Russian Foreign Ministry/Handout via REUTERS

Позже на совместной пресс-конференции Сергей Лавров рассказал, что в ходе встречи обсуждалась в основном ситуация в Сирии, где обе страны ведут патрулирование трассы М-4 в Идлибе. Но самое важное событие произошло на следующий день. Сначала глава МИД РФ провел переговоры с представителями принимающей стороны — эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани и вице-премьером и министром иностранных дел Катара Мухаммадом бен Абдель Рахманом бен Джасимом Аль Тани. Позже главы МИД России, Турции и Катара собрались уже втроем.

Еще до начала встречи знакомый с ходом ее подготовки источник «Известий» сообщил о решении начать в Дохе параллельные астанинскому процессу новые трехсторонние переговоры по Сирии. Они будут вестись в помощь всем форматам по урегулированию ситуации в САР.

Инициативу позже подтвердили все три министра. Как рассказал на итоговой пресс-конференции Мевлют Чавушоглу, встречи в таком трехстороннем формате будут проходить постоянно в сотрудничестве со спецпредставителем генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном.

Карты тройки_2 Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, министр иностранных дел Катара Мухаммад бен Абдель Рахман Аль Тани и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время трехсторонней встречи Фото: Russian Foreign Ministry/Handout via REUTERS

«Россия, Турция и Катар также выразили намерение принимать активное участие в международных усилиях по обеспечению безопасного добровольного возвращения сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц в места их постоянного проживания», — сказал Сергей Лавров.

В свою очередь, катарской министр отметил, что в Сирии множество проблем, а кризис осложняется пандемией коронавируса.

«Мы видим очень важной координацию между странами. Катар продолжит поддерживать сирийский народ до достижения в стране политического решения», — отметил Аль Тани.

Нельзя не провести

Уже в этом году в Сирии должны пройти выборы главы государства. Ранее Франция разработала международный документ, в котором отвергаются «любые президентские выборы в Сирии, не основанные на резолюции 2254 Совета Безопасности ООН».

И всё же, по словам источника «Известий» в дипломатических кругах, плебисцит произойдет, как это и прописано в сирийской конституции, до конца лета. Он отметил, что в Дамаске готовы к непризнанию их Западом.

— При этом если конституционный комитет договорится о новой конституции, то возможны выборы не через семь лет, а, условно, через семь месяцев, — рассказал собеседник редакции. — Они не могут не провести эти выборы летом, так как сейчас Башара Асада считает легитимным половина населения, а другая его не признает. Но, не проведя выборы, та самая первая половина будет иметь основания также его считать нелегитимным.

Карты тройки_3 Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время трехсторонней встречи с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и министром иностранных дел Катара Мухаммадом бен Абдель Рахманом Аль Тани Фото: Russian Foreign Ministry/Handout via REUTERS

По словам военного эксперта Владимира Евсеева, Турция заинтересована в том, чтобы появился новый трек урегулирования Сирии — без участия Ирана.

Более того, Анкара нуждается в активизации отношений с новой администрацией президента США Джо Байдена, и разговор «на троих» с участием одного из ключевых партнеров Вашингтона Катара может этому способствовать.

— При этом не думаю, что выборы в Сирии серьезно повлияют на ситуацию в стране. Сейчас происходит постепенная деэскалация на земле. И уход Башара Асада очень негативно повлияет на это, тем более что никто, кроме действующего президента, не сможет обеспечить российское присутствие на территории САР, — добавил эксперт.

Афганский трек

Обсудили министры и ситуацию в Афганистане. По словам главы МИД Катара, свои действия по этому направлению его страна координирует с РФ. Говоря об афганском треке, российский министр отметил, что появление нескольких направлений не мешает урегулированию, а, наоборот, помогает решению конфликта.

«Мы все заинтересованы в том, чтобы трагедия Афганистана как можно скорее прекратилась... Мы здесь не соперничаем ни с Катаром, ни с кем бы то ни было еще. И мы не выступаем с позиции, которую можно сделать предметом какой-то ревности», — добавил шеф российской дипломатии.

Карты тройки_4 Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, министр иностранных дел Катара Мухаммад бен Абдель Рахман Аль Тани и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступают перед журналистами после трехсторонней встречи Фото: РИА Новости/МИД РФ

До того как появился процесс по Афганистану в Дохе, существовали также стамбульский и московский форматы. И никто, особенно Москва, не стал бы упрекать катарских коллег «в перетягивании одеяла».

Ранее Россия решила пригласить Китай, США, Пакистан и представителей «Талибана» (запрещено в России) на консультации по мирному урегулированию в Афганистане, которые пройдут уже 18 марта в столице РФ.

Татьяна Байкова, Доха