Лукашенко призвал военных защищать Белоруссию от «подрывов изнутри»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страну будут «подрывать изнутри», как это было после президентских выборов в августе 2020 года, и силовым структурам нужно ее защищать. Об этом он сообщил 11 марта, принимая решение о кадровых перестановках.

Он отметил, что мир изменился и вместе с ним изменилась и военная организация, войны не ведутся теперь в открытую.

«Обстановка поменялась. Это слишком будет явно, и это третья мировая война, если только так произойдет. Будут подрывать изнутри. Но мы это уже проходили отчасти. <...> Сейчас на всё зубы будут пробовать и будут пробовать изнутри. Публично вам говорю: нам, людям военным, придется защищать свою страну вот отсюда, начиная изнутри», — цитирует президента госагентство «БелТА».

Глава государства подчеркнул, что «не надо сидеть в войсках и ждать» нарушения границ страны и только тогда начинать воевать. «Воевать будем отсюда. Вы к этому должны быть готовы», — повторил Лукашенко.

В этот день президент произвел ряд назначений в руководстве Вооруженных сил и министерства обороны. Виктор Гулевич, ранее командующий войсками Западного оперативного командования ВС Белоруссии, назначен начальником Генштаба, первым заместителем министра обороны.

Его пост занял Игорь Демиденко, начальник штаба и первый заместитель командующего войсками Северо-Западного оперативного командования ВС.

Андрей Жук назначен на пост заместителя министра обороны республики, он перешел с должности командующего войсками Северо-Западного оперативного командования, которое теперь возглавит Александр Науменко, руководящий Минским суворовским военным училищем.

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий президент страны Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые продолжаются до сих пор.

В октябре прошлого года Лукашенко заявил о том, что участники акций протеста имеют «бешеную внешнюю поддержку». Тогда он указал, что в современном мире войны начинаются с расшатывания государства изнутри и что он готов мобилизовать все силы для защиты страны.

15 января 2021 года Лукашенко поручил усилить безопасность границ страны, но не превращать ее в железный занавес, а также обеспечить общественную безопасность в регионах.

На следующий день глава республики сообщил, что в минувшем году Белоруссия отстояла свое право проводить независимую внешнюю и внутреннюю политику. По его словам, стране «фактически объявили войну», которая была развязана не в отношении отдельных лиц, а «против сильного государства в целом».