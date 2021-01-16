Лукашенко объяснил закрытыми границами длительные протесты в Белоруссии

Протесты в Белоруссии затянулись на фоне закрытых из-за пандемии коронавирусной инфекции границ, заявил президент республики Александр Лукашенко. Интервью с ним в субботу, 16 января, опубликовала Наиля Аскер-заде в Telegram-канале.

«Ничего чрезвычайного, если можно так выразиться, по сравнению с предыдущими итогами выборов не произошло. Единственное, что по времени растянулось. Почему? Потому что даже вы (Россия. — Ред.) закрыли от нас границу», — заявил белорусский лидер.

Число протестующих, по словам Лукашенко, в последнее время составляло 10–12 тыс., однако в оппозиционных Telegram-каналах это преподносилось так, будто бы на улицы выходили 200 тыс. человек, пишет «Газета.ру».

Позднее 16 января на приеме от имени президента на старый Новый год Лукашенко заявил, что в минувшем году Белоруссия отстояла свое право проводить независимую внешнюю и внутреннюю политику. По его словам, стране «фактически объявили войну», которая была развязана не в отношении отдельных лиц, а «против сильного государства в целом».

«[Против] Государства, которое, несмотря на скромное место на карте мира, может позволить себе проводить независимую внешнюю и внутреннюю политику. <…>А сильная власть — это не один человек. Это нация, готовая сплотиться, когда государство находится под ударом. <…> Поэтому объявленный Год единства — это не столько задача на будущее, как неопровержимый факт и наш ответ недоброжелателям: белорусы были и будут единым народом», — цитирует Лукашенко «БелТА».

Днем ранее сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями Белоруссии задержали двоих предпринимателей по подозрению в финансировании протестной деятельности в стране. Денежные средства для финансирования незаконных массовых мероприятий в Белоруссии предоставлялись фондом BYHELP.

2021 год Годом народного единства в Белоруссии Лукашенко утвердил 4 января. В пресс-службе президента республики отметили, что решение «принято в целях консолидации общества, сплочения белорусского народа на основе идей суверенитета и независимости страны».

Массовые протесты не утихают в Белоруссии с 9 августа после выборов президента страны. По данным Центризбиркома, с 80,1% голосов в шестой раз подряд победил Лукашенко. Несогласные с итогами выборов вышли на улицы. Акции проходят до сих пор, переместившись с проспектов в жилые дворы городов.