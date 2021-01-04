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Лукашенко объявил в Белоруссии Год народного единства

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил 2021 год Годом народного единства, соответствующий указ он подписал в понедельник, 4 января, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

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«Данное решение принято в целях консолидации общества, сплочения белорусского народа на основе идей суверенитета и независимости страны», — приводит сообщение пресс-службы БелТА.

В соответствии с указом, Совет Министров совместно с облисполкомами и Минским горисполкомом должен будет разработать и утвердить план мероприятий по проведению Года народного единства, а также обеспечить координацию деятельности госорганов и различных организаций по выполнению плана.

С предложением провести в стране Год народного единства Лукашенко выступил в ходе новогоднего обращения к гражданам. По его словам, жители республики на фоне вызовов 2020 года высказали желание «вернуться в Беларусь, какой она была годом раньше».

«Я, конечно, рад, что вы оценили достигнутое, но возвращаться в прошлое мы не будем. <…> Нам всем, кто видит мир по-разному, следует осознать, что у нас единая ценность — клочок земли в центре Европы. Другого не дано. И во имя сохранения его для детей давайте перевернем страницу пройденного и будем вместе писать новую главу независимой Беларуси. Давайте будущий год сделаем годом народного единства», — сказал Лукашенко.

31 декабря белорусский лидер назвал себя дежурным по стране на Новый год. Он подчеркнул, что является непьющим человеком и будет новогоднюю ночь проводить «как обычно».

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