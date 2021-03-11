В Кремле заявили о проседании мировой экономики из-за пандемии

Мировая экономика просела за прошедший год, но в России не так существенно, заявил в четверг, 11 марта, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мировая экономика действительно просела изрядно за прошедший год, последствия этого проседания нам наверно еще предстоит <...> К слову сказать, проседание российской экономики оно, было не столь существенно. Это, конечно, не повод для самоуспокоения. Мы всё равно просели, но не столь серьезно, конечно», — сказал представитель Кремля.

Песков также добавил, что Москва заинтересована в скором выходе мировой экономики из кризиса.

24 февраля спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия входит в постковидный период в гораздо лучших условиях, чем другие страны. По ее словам, правительство сумело сохранить социально-экономическую, финансовую стабильность.

В начале февраля в Международном валютном фонде высоко оценили действия российских властей в период экономического кризиса, вызванного пандемией. Отмечалось, что продолжающееся восстановление ускорится к середине 2021 года, когда отступит вторая волна коронавируса.

После этого глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина пояснила, что во время обострения пандемии коронавируса осенью 2020 года ЦБ ожидал в IV квартале «большего спада или паузы» в экономике, но этого не произошло. По ее мнению, 2021 год станет годом восстановления экономики России и начавшиеся позитивные тенденции продолжатся.