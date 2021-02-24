Матвиенко рассказала о наступлении «постковидного периода» в России

Состояние российской экономики и социальной сферы при переходе к постковидному периоду лучше, чем в других странах. Об этом в среду, 24 февраля, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи с главой правительства Михаилом Мишустиным.

«Правительство сумело сохранить социально-экономическую, финансовую стабильность. Россия входит в постковидный период в гораздо лучших условиях, чем другие страны», — отметила она.

18 февраля глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор в базовом сценарии исходит из того, что 2021 год станет годом восстановления экономики.

В начале февраля в Международном валютном фонде (МВФ) высоко оценили действия российских властей в период экономического кризиса, вызванного пандемией. Отмечалось, что продолжающееся восстановление ускорится к середине 2021 года, когда отступит вторая волна коронавируса.

В фонде подчеркнули, что эффективность российской вакцины от COVID-19 может помочь более быстрому, чем считалось ранее, восстановлению экономики.

В конце января МВФ улучшил прогноз по росту валового внутреннего продукта (ВВП) России на 0,2 п.п. по сравнению с данными на октябрь ― до 3% в 2021 году. В 2022 году этот рост должен составить 3,9%. Однако, по оценке фонда, российская экономика за минувший год сократилась на 3,6%.