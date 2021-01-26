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В МВФ спрогнозировали рост ВВП России на 3% в 2021 году

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Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту валового внутреннего продукта (ВВП) России на 0,2 п.п. по сравнению с данными на октябрь ― до 3% в 2021 году. Это следует из данных, обозначенных в докладе фонда за январь.

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При этом в 2022 году этот рост составит 3,9%. Однако, согласно оценке МВФ, российская экономика за прошедший год сократилась на 3,6%.

Кроме того, фонд улучшил прогноз динамики мировой экономики ― до 5,5% роста ВВП в 2021 году, но оставил без изменений данные на 2022 год (рост на 4,2%). Как отметили в МВФ, мировая экономика за 2020 год сократилась на 3,5%.

«Прогноз на 2021 год пересмотрен в сторону повышения на 0,3 п.п по сравнению с предыдущим прогнозом, принимая во внимание ожидания роста экономической активности в последующие месяцы текущего года благодаря вакцинам и дополнительной поддержке со стороны мер политики в нескольких крупных странах», ― говорится в документе.

Также организация изменила в худшую сторону прогнозы касательно еврозоны ― с 5,2% до 4,2% роста ВВП в 2021 году, но вместе с тем ожидает рост экономики Испании на 5,9%, Франции ― на 5,5%, Германии ― на 3,5% и Италии ― на 3%. На 2022 год прогноз остался без изменений.

Ранее, 24 ноября 2020 года, сообщалось, что МВФ не исключил ухудшения прогноза по динамике ВВП России. При этом в организации отметили, что в среднесрочной перспективе позитивные новости об эффективности вакцин от коронавируса способствуют снижению риска длительного кризиса.

Также в фонде подчеркнули, что экономика России продемонстрировала признаки здорового восстановления, которое при этом в данный момент находится под угрозой из-за резкого роста заболеваемости COVID-19.

20 ноября президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на саммите АТЭС заявил, что спад ВВП России может составить 3,9% в 2020 году.

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