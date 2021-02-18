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Набиуллина понадеялась на восстановление экономики России в этом году

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Центробанк в базовом сценарии исходит из того, что этот год станет годом восстановления экономики и начавшиеся позитивные тенденции продолжатся. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече банкиров с руководством ЦБ, организованной Ассоциацией банков России в четверг, 18 февраля.

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«По нашему базовому сценарию мы видим этот год как год восстановительный, и тенденции позитивные, которые сейчас уже имеются, — восстановление экономики, — они будут продолжаться», — сказала она.

Она привела в качестве примера то, что во время обострения пандемии коронавируса осенью 2020 года ЦБ ожидал в четвертом квартале «большего спада или паузы» в экономике, но этого не произошло.

Набиуллина подчеркнула, что экономика продолжала восстанавливаться, «адаптация и адаптивные способности выросли неравномерно по отраслям, неравномерно по регионам».

«И, конечно, это надо учитывать банкам, смотреть, в каких отраслях у вас кредиты, в каких регионах вы работаете, на то, как развивается эпидемическая ситуация», — отметила она.

Она добавила, что Центробанк планирует вернуться к нейтральной ставке 5–6% в трехлетнем периоде.

«На прогнозном горизонте, который у нас трехлетний, мы будем возвращаться к нейтральной ставке. Напомню, что оценка сейчас нейтральной ставки, она тоже может уточняться, но сейчас это 5–6%», — сказала Набиуллина.

ЦБ по итогам заседания 12 февраля в четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых.

В начале февраля в Международном валютном фонде (МВФ) высоко оценили действия российских властей в период экономического кризиса, вызванного пандемией. Отмечалось, что продолжающееся восстановление ускорится к середине 2021 года, когда отступит вторая волна коронавируса.

В фонде подчеркнули, что эффективность российской вакцины от COVID-19 может помочь более быстрому, чем считалось ранее, восстановлению экономики.

В конце января МВФ улучшил прогноз по росту валового внутреннего продукта (ВВП) России на 0,2 п.п. по сравнению с данными на октябрь ― до 3% в 2021 году. В 2022 году этот рост должен составить 3,9%. Однако, по оценке фонда, российская экономика за минувший год сократилась на 3,6%.

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