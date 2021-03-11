Режим КТО ввели в Советском районе Махачкалы

Режим контртеррористической операции в четверг, 11 марта, ввели в Советском районе Махачкалы, сообщает ТАСС со ссылкой на оперштаб по региону.

«11 марта в 10:15 начальником управления ФСБ России по Республике Дагестан принято решение о введении правового режима КТО в административных границах Советского района Махачкалы», — приводит агентство слова собеседника.

Как отмечается, неизвестные оказали вооруженное сопротивление силовикам в Махачкале при проверке данных о подготовке террористических преступлений.

В октябре 2020 года в Грозном произошло столкновение правоохранителей с боевиками, в результате которого были ликвидированы четверо злоумышленников. Двое силовиков погибли.

Тогда же в Октябрьском районе Грозного был введен режим КТО. Следственными органами Следственного комитета РФ по Чеченской Республике было возбуждено уголовное дело по факту гибели силовиков.