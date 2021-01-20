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Выгнали из подполья: чем уникальна ликвидация банды террористов в Чечне

Эксперты считают, что серьезных формирований экстремистов в стране сегодня не осталось
Фото: РИА Новости/ФСБ РФ
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Выгнали из подполья: чем уникальна ликвидация банды террористов в Чечне
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2021-01-20 18:35:21
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В Чечне полностью ликвидировано бандитское подполье, заявил 20 января в своем Telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров. Финалом операции стало уничтожение группировки Аслана Бютукаева. Пятерых ее участников удалось опознать, личность шестого, совершившего самоподрыв, устанавливается, сообщил источник «Известий». В результате столкновения четыре сотрудника полиции получили ранения. Погибших среди личного состава нет. С успешной спецоперацией лидера Чечни поздравил президент России Владимир Путин. Эксперты считают, что серьезных бандформирований в стране сегодня не осталось.

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«С бандподпольем в Чеченской Республике полностью покончено! Бойцы Полка полиции специального назначения МВД по ЧР имени Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова провели успешную спецоперацию на окраине селения Катар-юрт», — написал в Telegram-канале Рамзан Кадыров.

По его словам, в республике уничтожены шесть человек из банды Аслана Бютукаева, находившихся в федеральном розыске. «Теперь список террористов, действующих в нашем регионе, пуст», — добавил глава Чечни.

Согласно данным, предоставленным источником «Известий» в правоохранительных органах, опознать на момент выхода публикации удалось пятерых. Это 24-летний уроженец села Серноводская (Чечня) Шахман Саралиев, 41-летний Иса Базуркаев из Новогрозного (Чечня) по кличке Исакх. А также 33-летний Вахита Даршаев родом из Михайловки (Астраханская область), отзывавшийся на позывной Басри, зарегистрированный в Дзумсое (Чечня) 61-летний Гайрбек Масаев и сам лидер банды — 46-летний выходец из села Ачхой-Мартан (Чечня) Аслан Бютукаев.

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Силовики на месте проведения спецоперации

Силовики на месте проведения спецоперации

Фото: РЕН ТВ
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Спецоперация была спланирована давно, отметил в своем посте Рамзан Кадыров.

Глава республики также заявил, что банда ранее дважды уходила от преследования. Точку в этой истории поставили бойцы полка полиции имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Потерь среди личного состава нет.

Однако, по информации источника «Известий», четыре сотрудника получили ранения.

Собеседник издания сообщил, что 20 января двумя километрами севернее села Катар-юрт, в пойме реки Нехтой, был найден блиндаж. Когда полк полиции двинулся к нему, то встретил сопротивление — полицейских обстреляли бойцы группировки Бютукаева. В результате столкновения один из террористов подорвал себя, установить его личность пока не удалось.

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Автомат одного из убитых боевиков

Автомат одного из убитых боевиков

Фото: РЕН ТВ

Владимир Путин поздравил главу Чечни с успешной операцией, в тот же день сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

— Речь идет о так называемом последнем амире Чечни — известном террористе, которого уже долго разыскивают. Его разыскивали и в Ингушетии, и в Чечне в рамках операции под эгидой Национального антитеррористического комитет, — сказал он.

«Серьезных банд не осталось»

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Банды — это устойчивые структуры, которые существуют длительное время, пояснил профессор, завсектором уголовного права Института государства и права РАН Сергей Максимов.

— Обычно они готовят нападения на граждан и органы власти. Это требует длительной подготовки, поэтому слежка и внедрение в такие организации — задача очень сложная, особенно если это моноэтнические группы, то есть собранные из представителей одного этноса, — сказал он «Известиям».

Нельзя сказать, что та или иная группа причастна к тому или иному теракту, пока это не установлено судом, добавил он. Иногда членам таких групп просто выгодно брать на себя ответственность ради получения финансирования извне.

— Не секрет, что немало группировок в Чечне поддерживалось нашими геополитическими и идеологическими противниками, — пояснил Сергей Максимов.

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Уничтоженные боевики

Уничтоженные боевики

Фото: соцсети

В 2011 году Аслан Бютукаев совместно с террористом Доку Умаровым, уничтоженным двумя годами позднее в ходе спецоперации в Чечне, были фигурантами уголовного дела о теракте в аэропорту «Домодедово». Они выложили совместное видео и взяли на себя ответственность за это преступление. Напомним, 24 января 2011 года, смертник Магомед Евлоев взорвал себя в толпе в аэропорту. В результате погибли 37 человек, более ста были ранены.

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Ингушские силовики также рассматривают версию о причастности Аслана Бютукаева к убийству старшего лейтенанта Росгвардии Увайса Алиева, сообщалось в июле прошлого года.

Серьезных террористических группировок сегодня уже нет. В год ликвидируют по 10-15 бандитов. И в Подмосковье, и в Дагестане, и в Ростове, но районов, полностью занятых бандами, сегодня не существует. По сравнению с тем, что было семь-десять лет назад, ситуация достаточно безопасная, — отметил в беседе с «Известиями» зампредседателя Экспертного совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы при Министерстве юстиции РФ, специалист по экстремизму Роман Силантьев.

Обычно в банды, по его словам, попадают люди, обиженные на власть или ненавидящие ее, родственники погибших террористов, а также люди со слабой или нестабильной психикой.

— Со времен Советского союза Кавказ и Центральная Азия были проблемными регионами. Там процветали межэтнические и родовые конфликты. Многие из нарушителей закона скрывались в Чечне и Ингушетии. Обратите внимание, что с момента теракта в Домодедово прошло почти десять лет, а накрыть остатки банды удалось только сейчас. Это показывает, насколько все сложно, — сказал «Известиям» полковник МВД в отставке, адвокат Евгений Черноус.

Он назвал спецоперацию «победой правоохранительной системы России».

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