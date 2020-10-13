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Двое боевиков ликвидированы в Грозном

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В Грозном произошло столкновение правоохранителей с боевиками, сообщает во вторник, 13 октября, источник «Известий».

По его словам, перестрелка произошла в районе улицы 30-й Участок. По предварительным данным, правоохранители выехали на вызов и встретили бандитов.

В результате операции ликвидированы двое злоумышленников, ранен старший оперуполномоченный лейтенант Алихан Даудов.

Личности боевиков устанавливаются.

Днем ранее двое неизвестных были ликвидированы после того, как обстреляли полицейскую машину в Дагестане.

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