Двое боевиков ликвидированы в Грозном

В Грозном произошло столкновение правоохранителей с боевиками, сообщает во вторник, 13 октября, источник «Известий».

По его словам, перестрелка произошла в районе улицы 30-й Участок. По предварительным данным, правоохранители выехали на вызов и встретили бандитов.

В результате операции ликвидированы двое злоумышленников, ранен старший оперуполномоченный лейтенант Алихан Даудов.

Личности боевиков устанавливаются.

Днем ранее двое неизвестных были ликвидированы после того, как обстреляли полицейскую машину в Дагестане.