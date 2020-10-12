МВД Дагестана подтвердило ликвидацию напавших на наряд полиции

Двое неизвестных были ликвидированы после того, как обстреляли полицейскую машину в Дагестане. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщили в МВД республики.

«В 01:15 на 774 км федеральной автодороги «Кавказ» возле селения Кульзеб Кизилюртовского района при попытке сотрудниками полиции остановить иномарку для проверки документов неизвестные лица из оружия неустановленного образца произвели несколько выстрелов в сторону сотрудников. Ответным огнем злоумышленники были нейтрализованы», — говорится в сообщении на странице ведомства в Instagram.

Никто из полицейских не пострадал, повреждена служебная машина. В автомобиле у нападавших обнаружили автомат, пистолет и боеприпасы.

Возбуждено уголовное дело о незаконном ношении оружия (ч. 2 ст. 222 УК РФ) и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ), пишет «Газета.ру».

О ликвидации нападавших стало известно ранее, в понедельник. Личности злоумышленников устанавливаются, проверяется их причастность к деятельности бандгрупп.