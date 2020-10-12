В Дагестане ликвидировали двоих стрелявших по полиции людей

Полиция в Дагестане ликвидировала двоих неизвестных, открывших огонь по правоохранителям из машины, сообщил ТАСС источник в МВД республики в понедельник, 12 октября.

«При попытке остановить для проверки автомобиль из салона по полиции был открыт огонь. Ответным огнем нейтрализованы двое мужчин, находившихся в машине», — приводит агентство слова собеседника.

Правоохранители не пострадали. Личности нападавших устанавливаются, проверяется их причастность к деятельности бандгрупп.

Официального подтверждения данной информации пока нет, отмечает «Газета.ру».

22 сентября в Красноярске задержали местного жителя, который повредил с помощью пневматического оружия несколько автомобилей. Все нападения 38-летний мужчина совершал одинаковым образом: он стрелял по стеклам проезжавших машин.