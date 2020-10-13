Режим КТО ввели в Октябрьском районе Грозного

Режим контртеррористической операции (КТО) введен в Октябрьском районе Грозного в Чечне, сообщили во вторник, 13 октября, ТАСС в Национальном антитеррористическом комитете оперативного штаба в Чечне.

«Принято решение о проведении с 07:40 мск 13 октября контртеррористической операции и введении правового режима контртеррористической операции в границах Октябрьского района города Грозного», — говорится в сообщении.

Ранее, во вторник, в Грозном произошло столкновение правоохранителей с боевиками, в результате которого были ликвидированы двое злоумышленников и ранен старший оперуполномоченный лейтенант Алихан Даудов.

Днем ранее двое неизвестных были ликвидированы после того, как обстреляли полицейскую машину в Дагестане.