СК возбудил уголовное дело после гибели силовиков в Чечне

Следственными органами Следственного комитета РФ по Чеченской Республике возбуждено уголовное дело по факту гибели в ходе контртеррористической операции в Грозном 13 октября двух силовиков. Об этом говорится 13 октября в сообщении на сайте ведомства.

Дело расследуется по ст. 317 Уголовного кодекса РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). По данным следствия, утром 13 октября в Октябрьском районе города Грозного при проведении оперативно-разыскных мероприятий правоохранители обнаружили в одном из частных домов группу из четырех человек, вооруженных огнестрельным автоматическим оружием.

«Увидев сотрудников правоохранительных органов, вооруженные лица открыли по ним прицельную стрельбу. Ответным огнем нападавшие были уничтожены», — отметили в ведомстве.

В ходе боя погибли двое сотрудников правоохранительных органов Чеченской Республики и один получил тяжелое ранение. В настоящее время следствием установлены личности нападавших, они находились в федеральном розыске.

Гибель силовиков в Грозном ранее подтвердил глава региона Рамзан Кадыров. По его словам, боевики приехали в регион из-за рубежа, на данный момент ситуация в городе спокойная.