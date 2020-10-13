Число ликвидированных в Грозном боевиков увеличилось до четырех

Четверо боевиков, по предварительным данным, ликвидированы в ходе боестолкновений в Грозном, сообщает ТАСС во вторник, 13 октября со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«По предварительной информации, ликвидированы четверо боевиков», — сказал собеседник агентства.

Источник также сообщил об окончании спецоперации в Октябрьском районе Грозного.

«Операция закончена, идет осмотр места. Дом, где были блокированы боевики, горит», — сообщил собеседник.

При этом, как отмечает источник «Известий», перестрелка еще не завершена. В результате операции погибли два сотрудника транспортного ОМОНа.

Ранее сообщалось о двух ликвидированных боевиках. Кроме того, был ранен старший оперуполномоченный лейтенант Алихан Даудов.