Число ликвидированных в Грозном боевиков увеличилось до четырех
Четверо боевиков, по предварительным данным, ликвидированы в ходе боестолкновений в Грозном, сообщает ТАСС во вторник, 13 октября со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«По предварительной информации, ликвидированы четверо боевиков», — сказал собеседник агентства.
Источник также сообщил об окончании спецоперации в Октябрьском районе Грозного.
«Операция закончена, идет осмотр места. Дом, где были блокированы боевики, горит», — сообщил собеседник.
При этом, как отмечает источник «Известий», перестрелка еще не завершена. В результате операции погибли два сотрудника транспортного ОМОНа.
Ранее сообщалось о двух ликвидированных боевиках. Кроме того, был ранен старший оперуполномоченный лейтенант Алихан Даудов.