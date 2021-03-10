Догузова рассказала о сокращении внутреннего туризма в России зимой

За три зимних месяца внутренний туризм в России сократился на 25%. Об этом сообщила 10 марта глава Ростуризма Зарина Догузова в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

«Уже сейчас можно подвести итоги зимнего туристического сезона. У нас за три месяца по стране отправилось в поездки около 15 млн россиян, включая однодневные поездки», — рассказала она.

По ее словам, третий этап программы туристического кешбэка, в который войдут и автопутешествия, запустят в ближайшие недели. «Буквально у нас в ближайшие недели стартует очередной этап, третий уже, туристического кешбэка», — отметила глава Ростуризма.

Как она добавила, программа очень удобна — можно забронировать отель, получить кешбэк и поехать в поездку на личном автомобиле. Речь идет об очень коротких поездках, заключила Догузова.

В начале марта она поделилась мнением, что российский внутренний туризм в этом году может увеличиться на 10–15% по сравнению с прошлым годом.

Программа частичного возврата денег при покупке туров по России стартовала в августе 2020 года. В конце января Ростуризм предложил продлить программу кешбэка на туры внутри страны до 20 июня 2021 года. Тур должен длиться не менее двух ночей, государство вернет 20% его стоимости (не более 20 тыс. рублей за одну операцию по одной карте). Для покупки тура необходимо использовать карту «Мир».