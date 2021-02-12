Точка невозврата: отказ клиентам отелей в компенсации закрепят в законе

Отельерам могут официально разрешить предлагать клиентам путевки по невозвратному тарифу . Это следует из протокола заседания экспертной группы по «Трансформации делового климата» (ТДК, документ есть у «Известий»). Нововведение поддержали Роспотребнадзор и Ростуризм, последний подготовит по просьбе участников встречи законопроект . Практика продажи путевок по невозвратным тарифам международная, в России аналогичные правила действуют на авиа- и ж/д билеты. Впрочем, фактически отельеры и агрегаторы и так включают в клиентские договоры условия о невозврате оплаты, но отказать в компенсации в ответ на требование клиента они не вправе. С принятием закона они его получат .

Самолеты, поезда, отели

Практика невозвратных тарифов действует в России на продажу авиа- и ж/д билетов , поправки в Воздушный кодекс и устав железнодорожного транспорта были внесены соответственно в 2014 и 2019 годах. Основная суть этой концепции — право перевозчиков не выплачивать клиенту компенсацию средств, если он отказался от поездки. Исключения составляют случаи, когда владелец билета не смог им воспользоваться по уважительной причине, например из-за болезни.

Аналогичные правила могут предусмотреть и для отельеров . Согласно протоколу заседания экспертной группы ТДК (программу курирует Минэкономразвития), посвященного туризму, введение невозвратных тарифов для гостиниц поддержали Ростуризм и Роспотребнадзор. Для легализации этой практики могут потребоваться поправки в законы «О туристской деятельности» (№132-ФЗ) и «О защите прав потребителей» (№2300-1), следует из документа. Подготовить поправки участники заседания попросили Ростуризм, планируемый срок их разработки — апрель 2021 года .

Точка невозврата Фото: ТАСС/Елена Афонина

— Главное, мы закрепили на площадке ТДК, что движемся в сторону законопроекта о невозвратных тарифах для отелей, — отметил в разговоре с «Известиями» вице-президент «Опоры России» и руководитель рабочей группы ТДК по туризму Алексей Кожевников, участвовавший в заседании.

Он напомнил, что общественная организация выходила с такой инициативой еще в 2019 году. Одно из ключевых условий одобрения потенциальных поправок в законодательство — максимально полное информирование потребителей о том, что тариф невозвратный и что это лишь одна из, но не единственная опция бронирования, добавил Алексей Кожевников.

Изменения позволят снизить цену размещения по сравнению с бронированием на общих условиях на 20–30% . Такой вариант выгоден обеим сторонам — и отельерам, и потребителям, резюмировал он.

«Известия» обратились в Ростуризм, а также в Роспотребнадзор и Минэк с просьбой прокомментировать, в каком формате планируется реализовать введение невозвратного тарифа для гостиниц и каковы ожидаемые сроки разработки законопроекта. В Минэке предложили обратиться в Ростуризм, остальные респонденты не ответили на запрос.

Потребительский терроризм

Гостиничные услуги в России регулируются законом о защите прав потребителей и специальными положениями и правилами их предоставления. Сегодня эти нормы явно ограничивают применение гостиницами так называемых невозвратных тарифов , отметил партнер коллегии адвокатов «Муранов, Черняков и партнеры» Олег Москвитин.

Максимально возможная для отельеров опция — это использование понятия гарантированного бронирования . В случае несвоевременного отказа, опоздания или незаезда потребителя с него взимается плата за фактический простой номера, но не более чем за сутки, пояснил юрист.

Точка невозврата Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Впрочем, на практике участники рынка включают в свои предложения опцию брони по невозвратному тарифу . В онлайн-агрегаторах средств размещения номера с такой пометкой стоят меньше аналогичных, предлагаемых на общих условиях.

Несмотря на запрет работы по невозвратному тарифу, профессиональные гостиницы пользуются этой опцией , отметил Алексей Кожевников. С другой стороны, существует ряд специальных онлайн-ресурсов, где потребителей фактически инструктируют, как терроризировать отели за счет пробела в законодательстве . Поэтому злоупотребления существуют с обеих сторон.

Бронирование по невозвратным тарифам — это мировая практика , напомнила президент Ассоциации отелей Казани и Татарстана Гульнара Сафина. В системе координат международных онлайн-платформ, которые работают в том числе и с российскими гостиницами, такая функция есть. Поэтому, действительно, они предоставляют отельерам возможность включить в свои предложения опцию продажи по невозвратному тарифу. Но реализовать невозврат в полном соответствии с законодательством РФ отелям невозможно, поэтому это один из способов продаж, построенный на понимании условий клиентом, то есть фактически на доверительной основе , полагает Гульнара Сафина.

Вице-президент и руководитель комитета по транспорту Ассоциации туроператоров (АТОР) Дмитрий Горин отметил, что в части авиаперевозок невозвратные тарифы изначально были прерогативой лоукостеров. Загрузка отелей в невысокий сезон колеблется от 30% до 60%, российские гостиницы могли бы за счет невозвратных тарифов привлекать туристов заранее и увеличить глубину бронирования , согласился он.

Точка невозврата Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Если рассматривать предложение по аналогии с пассажирскими перевозками, цена на невозвратные тарифы действительно будет ниже, но она в любом случае формируется динамически — чем больше спрос, тем выше стоимость , отметил член экспертного совета по туризму при комитете Совфеда по социальной политике Юрий Барзыкин. Цена в итоге формируется конъюнктурой, поэтому необходимости в экстренном придании законности невозвратному тарифу нет, считает он.

Несмотря на плюсы и для клиентов, и для отелей, невозвратные тарифы в гостиницах могут потребовать дополнительного внимания контролеров регулирующих органов — для защиты прав потребителей, уверен Олег Москвитин. По крайней мере на начальном этапе, когда вероятны шероховатости в выстраивании отношений между гостиницами и их гостями.